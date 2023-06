Astoņi ieteikumi siera baudīšanai, lai būtu vēl garšīgāk

Daudziem siers ir iecīnīts ēdiens gan ikdienā, gan svētkos. Tas tiek baudīts kā uzkoda vai pievienots citiem ēdieniem – zupām, salātiem, pamatēdieniem vai pat desertiem. Lai gan siers ir universāls un vienkāršs produkts, patiesībā ir vairāki triki, ko vērts ņemt vērā, baudot sieru, lai tas būtu vēl garšīgāks. Daži ieteikumi, kas īpaši noderēs, tuvojoties Jāņiem, par siera izvēli, pasniegšanu un baudīšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konsultē "Ievas siers" vadītāja un siera meistare Ieva Slaviete.

Lielāku vai mazāku gabalu

Iegādājoties sieru, ieteicams izvēlēties lielāku rituli vai gabalu no tā. Mazākajos rituļos siers ātrāk nogatavinās, tāpēc arī ātrāk zaudē mitrumu. Lielākajā ritulī siers būs vairāk saglabājis mitrumu, kas ietekmēs arī siera garšu, tas būs gaļīgāks un treknāks.

Griezt kā torti

Ja esat iegādājies cietā siera rituli, to iespējams sagriezt vairākos veidos – ja ritulis ir mazāks, to var griezt kā torti un gabaliņus pēc tam sadalīt mazākos trīsstūrīšos. Ja esat iegādājies lielāku rituli, ieteicams to pārgriezt uz pusēm un griezt ar siera nazi – lāpstiņu. Tieši ar šādu siera nazi izdodas ļoti plānas šķēlītes. Treknāks siers vislabāk garšo tieši ļoti plānās šķēlītēs. Ja siers tiek pasniegs šādi, tas nebūt nenozīmē, ka saimniece ir ļoti taupīga. Ja ir iespējams, šādu sieru var pasniegt arī lielākā gabalā, blakus noliekot siera nazi un ļaujot katram viesim pašam nogriezt sev šķēlītes.

Ar saldām vai sāļām piedevām

Mēs nereti ēdam ar acīm, tāpēc arī, runājot par siera baudīšanu, liela nozīme ir tam, kā siers tiek pasniegs. Viens no veidiem ir jau pieminētais lielākais ritulis ar iespēju pašiem nogriezt šķēlīti, tāpat sieru var pasniegt kubiņos vai trīsstūrīšos, izkārtojot siera platē ar dažādām piedevām. Siera plate vislabāk izskatīties uz koka, māla vai akmens dēlīša vai lēzena, liela šķīvja. Ko likt klāt sieram šādā platē? Šeit lieliski iederēsies gan medus, salds ievārījums, pesto, dažādi dārzeņi, grauzdiņi, rieksti un daudz kas cits. Noteikti nevajadzētu aprobežoties tikai ar klasisko siera un vīnogu salikumu.

Siers kā deserts

Atkarībā no tā, kādas piedevas ir klāt sieram, tas var būt arī lielisks deserts. Piemēram, pasniegts kopā ar medu, dažādiem ievārījumiem, riekstiem un žāvētiem augļiem, siers var lieliski aizvietot ierastos desertus. Turklāt, ja siers ir gatavots no īsta piena, tas satur olbaltumvielas un t.s. labos taukus, tāpēc ir ļoti vērtīgs produkts.

Ieteicams istabas temperatūrā

Mazāk zināms fakts, bet siers būs garšīgāks, ja pirms ēšanas būs savlaicīgi izņemts no ledusskapja un kādu laiku pabijis istabas temperatūrā. Tāpēc arī nereti gadatirgū baudīts siers šķiet garšīgāks, nekā mājās, kad tas tikko izņemts no ledusskapja. Patiesībā cietos sierus var arī neuzglabāt ledusskapī, bet vienkārši vēsā vietā, piemēram, pieliekamajā. Istabas temperatūrā siera garša labāk atveras – līdzīgi ir arī ar alu.

Saderība ar alu

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Siers un alus veido labu saderību un abu produktu garšas būs izteiktākas, ja tie nebūs ļoti auksti, tikko no ledusskapja. Labi piemeklētas kombinācijas papildinās un izcels abu produktu labākās īpašības. Piemēram, treknu un intensīvu cieto sieru labāk baudīt ar alu, kuram ir pilnīgāka garša, bet siers ar ķimenēm lieliski saderēs ar klasisku lāgera tipa alu. Siers ar tomātiem, baziliku un timiānu ieteicams kopā ar aromātiskiem aliem vai arī bezalkoholisko alu.

Nākamajā dienā pēc svētkiem

Runājot par siera baudīšanu Jāņos, izvēloties cietāku, labāk nogatavinātu sieru, nav jāraizējas arī gadījumā, ja siers svētku laikā palicis uz galda, to visticamāk varēs baudīt arī nākamajā dienā. "Otrās dienas" svētku sieram var piešķirt arī jaunu elpu, izmantojot to citos ēdienos – gatavojot karstmaizes vai grilējot to. Mīkstāku sieru var grilēt, cept uz pannas vai, sagriežot lielāko kubikos, cept arī uz iesma, savukārt, cietos sierus var izmantot, grilējot dārzeņus.

Mīts par caurumiem sierā

Izvēloties piemērotāko sieru ikdienas maltītei vai svētku reizi, bieži vien pievēršam uzmanību ar caurumiem. Katram siera veidam ir atšķirīgs acojums – tā dēvē caurumus sierā, tomēr maldīgi domāt, ka, jo vairāk caurumu, jo labāks siers. Cietajos un puscietajos sieros ir salīdzinoši minimāls acojums un ir arī daudzi siera veidi, kur caurumu nav vispār.