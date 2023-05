Atklājam pikniku sezonu! Recepšu kolekcija bez čipsiem un dip mērcītēm

Vai meklē jaunas receptes ēdieniem, ko paņemt līdzi piknikā? Tu esi īstajā vietā! Bet patiesībā par piknikiem atceries vienu būtisku lietu: runa ir mazāk par ēdienu, bet vairāk tieši par pašu notikumu. Pikniks ir viens no ikgadējiem ēšanas priekiem siltā laikā (un dažreiz arī vēsā laikā). Laiks doties uz pagrabu vai bēniņiem meklēt piknika grozu, veco, labo rūtiņsegu un šiverēties pa tiešsaistes platformām, lai atrastu labāko recepti, ko pagatavot piknika sezonas atklāšanas ballītei. Mēs tev palīdzēsim!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skaidra lieta, ka brīvā dabā ēdiens garšo labāk. Varbūt tas ir svaigais gaiss? Varbūt tā ir saulīte? Kas gan to lai zina! Mēs zinām tikai to, ka nevaram vien sagaidīt, kad varēsim to piedzīvot! Dodiet mums kādu vietiņu zālē, pavisam nelielu vējiņu, sauli... Un viss, par ko varēsim padomāt, ir tas, cik gan labs būtu kraukšķīgs kodiens fokačas maizē vai saldajā versijā – rabarberu kēksiņos.

Ja tā pavisam atklāti, tad patiesībā dzīvojam piknika kulminācijas laikmetā. Lai gan pat septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados varēja nopirkt sviestmaižu paciņu un baudīt to brīvā dabā, mūsdienās esam kļuvuši izsmalcinātāki gan savā radošumā uz ēdiena izvēli, gan mūsu skatījumā uz pasniegšanas mākslu (paldies "Pinterest", kas mums atvēra acis, rādot, ka piknikošana patiesībā var būt viena ellīgi skaista padarīšana).

Foto: Shutterstock

Tātad: kas ir nepieciešams piknikam? Vispirms nepieciešams atrast piknika segu, paklāju vai kādu glītu galdautu, lai izveidotu piknikošanas vietiņu. Patiesi eleganta piknika noslēpums ir visā vienkāršumā: ēd ar rokām un sēdi ar basām kājām. Bet ir viens noteikums: kategoriski ir jāizraida visa neglītā plastmasa (jo tā ir ne tikai estētiski nepievilcīgāka, bet arī videi nedraudzīga), tā vietā izmanto stikla burkas, kastes, veclaicīgus pītus grozus. Iespējams, ka nebūs vajadzīgi pat šķīvji, bet, ja tomēr tos vēlies (pat ja ēdienkarte to nenosaka kā absolūti nepieciešamu), tad aizmirstam par tiešām reāliem šķīvjiem, tā vietā izmantojam koka dēlīšus, paplātes. Atceries – piknikā var eleganti ēst visu, ko ēstu mājās pie balta galda ar smalku porcelānu un atšautu mazo pirkstiņu. It visu gan siļķi kažokā, gan tiramisu var salikt burciņās!

Ja runājam par dzērieniem, tad tiem jābūt bagātīgiem, ideālā gadījumā atdzesētiem. Ja ceļo tālu, ieliec pudeli saldētavā iepriekšējā vakarā, un nākamajā dienā tai vajadzētu būt ledus aukstai un gatavai dzeršanai. Patiesība tāda, ka mūsdienās piknikos ir daudz vieglāk paņemt līdzi alkoholiskus un pat bezalkoholiskās alternatīvas dzērienus. Jo nu vīns tiek ražots pudelēs ar aizskrūvējamu korķi, visdažādākie kokteiļi jau samiksētā veidā ir salieti sidra skārdenēs, kas nozīmē – izvēlētā dzēriena aiztransportēšana ir pavisam viegla!

Un, nu esam nonākuši pie jautājuma par ēdienu... Protams, miera vējos var iztikt ar maizes klaipu, dažiem cietajiem sieriem uz dēlīša, varbūt kādas desas šķēli. Ah, nu jā, čipsiem! Vasaras augļiem – ķiršiem, zemenēm, persikiem, plūmēm, aprikozēm – ko izmantot gan dekorācijās, gan kā ēdiena elementu. Jā, protams, var ar šo visu iztikt, taču ātras un vienkāršas pikniku ēdiena idejas neaprobežojas tikai ar vienkāršām uzkodām. Piemēram, sviestmaizes ir labākais piknika ēdiens! Tās ir kompaktas, tāpēc neaizņem pārāk daudz vietas ledusskapī un pēcāk piknika somā. Turklāt – tās var ēst ar rokām! Pirms doties pie dabas iesaiņo maizes cepampapīrā un pārsien ar skaistu lenti vai aukliņu, vai arī izmanto vienkārši foliju, lai tās saturētu kopā.

Foto: Shutterstock

Tāpat kā sviestmaizes, vrapi, tortiljas, dažādi rullīši ir vienkāršas piknika ēdiena idejas, kurām nav nepieciešami lieki trauki. Ja raizējies par to, ka vraps nesaturēsies kopā, pirms dodies ceļā, cieši to satin folijā. Un kā nu ne, nevar piemirst par dažādiem salātiem. Kā visiecienītāko salātu veidu piknika sezonā izvēlas tieši pastas salātus. Arī "Tasty.lv" krājumos atrodami dažādi salāti, piemēram, pilngraudu pastas salāti ar mocarellu un bazilika pesto.

Lielāko daļu no mūsu izvēlētajām piknika receptēm var pagatavot iepriekšējā dienā vai no rīta ar visminimālāko piepūli, atstājot vairāk laika atpūsties saulītē. Apskati mūsu 40 recepšu sarakstu, lai gūtu iedvesmu!