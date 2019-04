Auksto zupu sezona ir klāt! Ērti pārskatāms recepšu špikeris no A-Z

Šopavasar, kad jau aprīlī tiekam lutināti ar siltām un pat vasarīgi karstākām dienām, ir grūti iedomāties veldzējošāku maltīti par auksto zupu. Pagatavo pirmo porciju jau šodien pat, lai nākamajā rītā, izceļot no ledusskapja norasojošo katliņu, nebūtu lieki jālauza galva par to, ko ēst brīvdienās. Lai tev neaptrūktos ideju, no "Tasty" krājumiem izcēlām sulītē auksto zupu kolekcijas visām gaumēm.