Austrumu baklava, biezpiena 'kabatiņas' un jēra gaļas strūdele jeb 10 idejas, kā pielietot filo mīklu

Filo mīklas trauslums un kraukšķīgums piešķir bahlavai, pīrāgam vai strūdelei neatkārtojamu baudījumu. Mīklas izcilās garšas noslēpums slēpjas tieši izkausētajā sviestā, ar ko mīklas plāksnes tiek ieziestas pirms cepšanas. Filo mīkla izcepas daudz ātrāk par citām, tāpēc, lai tiktu pie garšīga saldā vai sāļā kāruma, nebūs ilgi jāgaida.

Kad kārtainā mīkla jau izmēģināta neskaitāmās variācijās, laiks iepazīt trauslo, plānam zīdpapīram līdzīgo filo mīklu, pagatavojot no tās klasisku austrumu saldumu – baklavu ar pistācijām. Kraukšķīgi un fifīgi izdosies ābolu pīrādziņi no filo mīklas. Trausli, bet ļoti garšīgi būs arī filo mīklas groziņi ar zilo pelējuma sieru un bumbieriem. Bet, ja no iepriekšējās dienas maltītes pāri palikuši cepti dārzenīši, izmanto tos, pagatavojot pīrādziņus, kuriem akcentu dos karija pikantums. Lieliski garšos arī tunča pīrādziņi, kuru pildījumam pievieno pētersīļus, vārītas olas un fetas sieru. Uz mēles kūstoša filo mīklas garoziņa un salds pildījums – izcila kombinācija ābolu un mango tartes desertam. Lai labi garšo!