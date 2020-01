Avokado kūkas bez miltiem un cukura: 7 receptes slaidākai dzīvei

Izcilas kūkas sastāvā ne vienmēr jābūt miltiem, cukuram un piena produktiem. Bezgrēka kūkas, kurās patīkams skābums mijas ar neuzbāzīgu saldumu un galveno lomu spēlē avokado, īpaši ies pie sirds tiem, kas rūpējas par vidukļa apkārtmēru. Turklāt lielāko daļu "Tasty" kolekcijā atrodamo avokado kūku varēsi pagatavot, iztiekot bez cepeškrāsns darbināšanas.

"Healthline" norāda, ka avokado ir bagāts ar taukiem, turklāt tajā ir tā sauktie labie tauki, kas palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs. 100 gramos avokado ir 160 kaloriju, divi grami olbaltumvielu un 15 grami veselīgo tauku. Tajā ir arī deviņi grami ogļhidrātu, no kuriem septiņi grami ir šķiedrvielas. Tas nozīmē, ka avokado ir ieteicams cilvēkiem, kas cenšas izvairīties no ogļhidrātiem uzturā.

Lai arī kopumā avokado ir drošs un veselīgs, to, gluži tāpat kā jebkuru citu produktu, nevajadzētu lietot bez mēra. Uztura speciāliste Jeļena Pavlova ir skaidrojusi, ka tā kā avokado satur labos, bet tomēr, taukus, tas ir kalorijām bagāts produkts. Viens avokado sver vidēji 150 gramus, un tas nozīmē, ka satur vidēji 240 kaloriju un 22 gramus tauku. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar palielinātu ķermeņa masu un tiem, kas vēlas samazināt svaru, dienā nevajadzētu apēst vairāk par vienu pusi avokado.

Ņem vērā, ka, gatavojot kūku, būs nepieciešami mīksti avokado, tāpēc, ja esi iegādājies stingrākus augļus un vēlies, lai tie nogatavojas ātrāk, izmēģini sekojošu triku: papīra maisiņā ieliec avokado kopā ar banānu, kas būtiski saīsinās avokado nogatavošanās laiku.

Izlasot šo recepti, iemācīsies pagatavot veselīgu "Nutellas" alternatīvu – saldu avokado un banānu krēmu ar kakao pulveri. Šokolādes krēmu pēc tam vari ziest uz maizītēm vai izmantot kūku un kēksiņu dekorēšanai.

10 minūtes, lai avokado no cieta padarītu par apetītlīgi mīkstu skan neticami? Tomēr portāls "Self" vēsta, ka šis triks strādā un noderēs tiem, kas ir nepacietīgāki. Kas jādara, lai īstenotu šo avokado nogatavināšanas paņēmienu? Avokado jāietin folijā un jāliek cepeškrāsnī, kas iepriekš uzkarsēta vien līdz 95–100 grādiem. Avokado krāsnī ļauj gatavoties 10 minūtes. Pēc tam iztin no folijas un atdzesē. Tad tas ir mīksts un gatavs ēšanai!

Kāpēc šis triks strādā? Avokado izdala etilēna gāzi, kas tiem palīdz nogatavoties. Līdz ar to, ja tos ietin folijā un ievieto salīdzinoši remdenā cepeškrāsnī, nogatavošanās process tiek krietni paātrināts, norāda portāla speciālisti.

Lai labi garšo!