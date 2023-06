Bez smaguma sajūtas – 21 salātu recepte tveicīgām dienām

Kad saulīte silda un dienasvidi kļūst tveicīgāki, par ēst gatavošanu daudz domāt negribas. Bet paēst ir nepieciešams! Īsteni vasarīgās dienās tad glābiņš ir salāti, kuros bez svaigajām lapiņām un augļiem ir arī kas sātīgāks – kāds pavisam ātri pagatavojams graudaugs, olas, viegli pagatavojams gaļas gabaliņš vai jūras veltes un citas vasarīgas piedevas. Mēs saprotam, kā tas ir, kad negribas stāvēt pie plīts ilgstoši, tāpēc – atlasījām 21 recepti vasarīgām salātu maltītēm, kas ir pietiekami sātīgi, bet tajā pašā laikā viegli un neradīs smaguma sajūtu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pamata lietas, kas jāatceras, gatavojot svaigos salātus – nevar izlīdzēties tikai un vienīgi ar lapu salātiem un dārzeņiem. Tad maltīte uztura ziņā nebūs pilnvērtīga. Vienmēr padomā, lai salātos būtu arī kāds olbaltumvielu un ogļhidrātu avots, jo tas radīs sāta sajūtu. Atsvaidzināt atmiņas par sabalansēta un pilnvērtīga uztura šķīvi palīdzēs šis raksts.



Ja gatavojot tev patīk improvizēt, berot salātu bļodā katru reizi kaut ko citu, bet apstājies pie tā, ka vienmēr salātiem mērces vietā pielej vien ēdamkaroti olīveļļas, tad zini, ka neesi tāds vienīgais. Kaut patiesībā arī ar mērcēm ir pavisam vienkārši improvizēt – vien jāatceras par saldā, sāļā un mazliet skābenā balansu.

Foto: Shutterstock

Olīveļļai var piepilināt mazliet citronu sulas, pavisam mazu šķipsniņu cukura vai naža galu medus un mērcīte iegūs svaigāku un interesantāku garšu. Vai zināji, ka salātu mērcei vari pievienot arī kādu tējkaroti ievārījuma? Tā iegūsi interesantu garšas noti bez pārmērīgiem pūliņiem.



Runājot par ogļhidrātiem salātos, ļoti pateicīga bāze ir ātri pagatavojamais kuskuss. Bieži vien to nepieciešams vien apliet ar verdošu ūdeni un ļaut uzbriest piecas minūtes. Papildini ar pārējām sastāvdaļām un salāti būs pilnvērtīgāki. Vēl viens labs graudaugu produkts ir bulgurs – arī to var uzvārīt vien desmit minūšu laikā. Ja zini, ka tveicīgajās dienās ēdīsi lielākoties salātus, vari novārīt kādu daudzumu graudaugu un uzglabāt ledusskapī – tad atliks pa saujai vien iejaukt salātu porcijā.

Foto: Shutterstock

Savukārt no olbaltumvielām, šķiet, visērtāk vasarīgiem salātiem ir pievienot konservētus turku zirņus vai kādu citu pākšaugu no bundžiņas, novārītu vai plaucētu olu, viegli apceptas vai jau iepriekš novārītas garneles, kā arī žigli apceptus vistas gabaliņus. Un nepiemirsīsim par maz novērtēto tunci no bundžiņas! Tāpat nevar aizmirst sezonas augļus un ogas – arī šie abi elementi lieliski papildina salātus, it īpaši zemenes, ar kurām mielojamies lielāko daļu vasaras.

Nicas, Lionas varbūt Cēzara salāti? Izvēlies, kas kārojas visvairāk, aplūkojot kādu no receptēm zemāk – tev noteikti izdosies gardi!