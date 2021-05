Bez vīna neiztikt – 14 idejas vakariņām ar saulainās Gruzijas garšu

Kamēr pasaules iepazīšana joprojām ierobežota, mēs varam ļauties ceļojumam garšas pasaulē. Viena no virtuvēm, kas pēdējos gados kļuvusi aizvien populārāka, ir Gruzijas. Viņu virtuvē neatņemams garšas pastiprinātājs ir gruzīnu vīns. Par to, kā izvēlēties vīnu pie iecienītākajiem gruzīnu ēdieniem, un arī otrādāk: kā savam iecienītajam vīnam piemeklēt vakariņas, lasi turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ģeogrāfiskā novietojuma dēļ Gruzijas daba un klimats ir ļoti daudzveidīgs, tāpēc tradicionālajā virtuvē ir atrodams plašs gaļas, kā arī veģetāro ēdienu klāsts. Iepazīstot Gruzijas virtuvi, visbiežāk gaļas ēdienos tiek izmantota liellopa vai jēra gaļa, kas tiek papildināta ar garšvielām, nevis speciālām marinādēm. Gruzijā iecienītas garšvielas ir koriandrs, safrāns, baziliks, kā arī valrieksti, tos izmanto, lai paspilgtinātu un akcentētu ēdiena nianses. Tāpēc, baudot Gruzijas virtuves ēdienus, tiem raksturīga tīra un atsvaidzinoša garša. Arī ēdiena pasniegšanas tradīcijas Gruzijā ir tradīcijām bagātas – vienas ēdienreizes laikā tiek pasniegti vairāki ēdieni, bet pirms maltītes uzsākšanas, tie visi tiek novietoti uz galda. Tas ļauj pilnvērtīgi izbaudīt ēdienreizi, jo pēc vietu ieņemšanas pie galda vairs netiek pasniegts papildu ēdiens, un maltīti visi kombinē pēc saviem ieskatiem un gaumes.

Arī Latvijā gruzīnu tradicionālie ēdieni kļuvuši arvien populārāki. Turklāt tos ir iespējams pagatavot arī mājās. Viens no atpazīstamākajiem gruzīnu ēdieniem ir hačapuri jeb ar sieru pildīts plācenis. Šis tradicionālais ēdiens bieži vien ir brokastu un starpmaltīšu sastāvdaļa. Savukārt, iecienīts gaļas ēdiens ir hinkaļi – gruzīnu pelmeņi, kas izplatīti Kaukāza kalnu daļās. Parasti mīklas pildījumā tiek ievietota maltā gaļa ar garšaugiem. Pieņemts, ka hinkaļus vienmēr ēd ar rokām, atstājot mīklas sainīša galu uz šķīvja. Tāpat iecienīts ēdiens ir šašliks, kuru Gruzijā cep uz sadedzinātiem vīnogulājiem, uzskatot, ka to dūmi garšu papildina. Taču no vistas ēdieniem populārākā maltīte ir sulīgais sautējums: čahohbili. Šajā kultūrā iecienītas ir arī harčo zupas, kurā svarīga piedeva ir valrieksti, kas rada savdabīgu un tieši Gruzijai raksturīgu garšu. Tomēr, ņemot vērā senās gruzīnu vīna darīšanas tradīcijas, bez vīna nav iedomājama teju neviena maltīte.

"Ikvienā gruzīnu ģimenē tiek piekoptas tradīcijas – gan ēdiena pasniegšanā, gan vīna baudīšanā. Viena no tām – vīna pasniegšana pie ēdienreizēm. Tāpēc arī baudot mājās gatavotu gruzīnu ēdienu, vīna glāze iederēsies. Runājot par to, kādu vīnu izvēlēties, ja gatavojam gruzīnu virtuvei atbilstošas receptes, svarīgākais likums, lai izvēlētais vīns garšotu. Taču, ja vēlamies vīnu pielāgot pēc reģionālās saderības, pie šašlika vai gaļas ēdieniem piestāvēs Gruzijas Saperavi vai Dzelhavi.

Jāpiebilst, ka galdā celtais ēdiens papildinās vīna garšu, veģetāriem ēdieniem piestāv kvevros neizturēts Rkatsiteli vai Tsolikouri vīnogu šķirņu baltvīns, savukārt, pie desertiem, piemēram, čurčelas, būtu jāizvēlas saldāks vīns – kvalitatīvs Ojaleshi vai Kindzmarauli. Izvēloties piemērotu vīnu ēdienam, der atcerēties, ka sarkanvīns vairāk piestāvēs gaļas ēdieniem, baltvīns noteikti saderēs ar zivju un veģetārajiem, bet Gruzijas oranžais vīns lieliski papildinās visus iepriekšminētā tipa ēdienus," iesaka Latvijas Vīnziņu asociācijas prezidents Jānis Kaļķis.

Turpinājumā – 14 receptes ar Gruzijas garšu no apjomīgās "Tasty" pavārgrāmatas. Atliek vien izvēlēties, ko gatavosim savām vakariņām vai pusdienām, sagādāt piemērotu vīnu un ķerties pie darba. Lai labi garšo!