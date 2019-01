Brieža gaļas ēdieni: 14 receptes no kotletēm līdz tartaram

Kaut gan mielošanās ar brieža steiku vai tumīgu sautējumu ir mednieku privilēģija, tomēr šo vērtīgo gaļas veidu vajadzētu iekļaut ēdienkartē katram gaļēdājam, jo īpaši ziemas periodā, kad pašmāju briežu audzētāju piedāvājums ir visplašākais. Ja tev palaimējies tikt pie brieža gaļas gabala, skaidrosim, kā no tā pagatavot gan vienkāršas kotletes vai zupu, gan tādas delikateses kā tartaru un basturmu.

Dietologi uzsver medījuma, tostarp brieža gaļas uzturvērtību, jo brīvā dabā augušie dzīvnieki savā uzturā nav saņēmuši ne hormonus, ne medikamentus, kurus negodprātīgi audzētāji mēdz pievienot mājlopu barībai.

Brieža gaļas uzturvērtība

Katrs, kuram ir kaut mazākā nojausma par veselīga uztura pamatprincipiem, zina, ka ikdienas ēdienkartē būtu jāiekļauj pēc iespējas plašāks spektrs olbaltumvielas saturošu produktu, izvairoties no dzīvnieku izcelsmes taukiem, kas var būt par cēloni "sliktā" holesterīna pieaugumam. Šajā ziņā brieža gaļa ir izcili diētisks produkts, jo 100 grami satur aptuveni 30 gramus olbaltumvielu un vien 3 gramus tauku, kā arī veselu virkni vitamīnu un minerālvielu, tai skaitā arī vērtīgo selēnu, skaidro "Myfitnesspal".

Ja ēdieni no medījuma nav tava ikdiena, tad tieši brieža gaļa ir labākā izvēle, ar ko sākt iepazīt šo gaļas ēdienu sadaļu. Brieža gaļai nav specifiskas piegaršas, kādā mēdz būt mežacūkas vai, piemēram, buka gaļai, un tā ir arī maigāka kā aļņa gaļa, tādēļ izmantojama gluži tādos pašos veidos kā liellops, turklāt bez laikietilpīgas priekšapstrādes.

Kādus ēdienus gatavot no brieža gaļas

Gatavojot medījumu gaļu, jārēķinās, ka tā vienmēr būs daudz sausāka nekā mājlopu gaļa, jo nav tik trekna. No šķiņķa var veidot irbītes vai ko līdzīgu ierastajām mājas karbonādēm, pēc pagatavošanas vēl gaļu pasutinot ilgāku laiku (to var darīt vienkārši katliņā, ielejot zem karbonādēm nedaudz ūdeni un izkārtojot svaigu, ripiņās sagrieztus sīpolus). Brieža gaļas sāns noderēs gulaša veida mērcēs. Lielākais gardums protams, ir fileja. Arī no brieža gaļas karbonādes var mēģināt cept steikus, bet, tāpat kā liellopu gaļu, ja pārcepsi, tad bez sutināšanas gaļa nebūs īsti ēdama.

Foto: Shutterstock

No brieža maltās gaļas var gatavot gan Boloņas mērci, gan kotletes, gan viltoto zaķi vai izmantot gaļu kāpostu tīteņu pildīšanai – vārdu sakot, izmantot gluži tāpat kā liellopa vai cūkas malto gaļu. Cepot brieža gaļas kotletes, masai ieteicams pievienot cūkgaļu vai cūkas speķi. Kotletes pēc apcepšanas noteikti vēl būtu ieteicams pasautēt krāsnī, pārlejot ar buljonu, saldo krējumu vai kādu mērci. Interesanti, ka, sautējot medījumu, gaļa sākotnēji kļūst sausa, bet vēlāk, kad samazināts karstums, gaļa uzsūc mitrumu un kļūst sulīgāka.

Gatavojot sautējumu, lieso brieža gaļu labāk sautēt saldā vai skābā krējumā, pievienojot arī kādu šļuciņu sausa baltvīna vai sarkanvīna. Klasiska piedeva medījuma gaļas sautējumiem ir dažādi sakņu dārzeņi, meža sēnes, dzērvenes, brūklenes, plūmes, bet no garšvielām – timiāns, rozmarīns un kadiķogas. Brieža gaļai komplimentēs arī lauru lapas un maltas ķimenes.

No brieža kauliem sanāks piesātināts, veselīgs buljons, kam raksturīga tumša nokrāsa. Noderīgus padomus buljona vārīšanā atradīsi šajā rakstā.

Brieža cepeti pirms gatavošanas noteikti jāiespeķo, izdarot tajā iegriezumus, kuros iebaksta speķa gabaliņus, bet steiku var marinēt sausajā marinādē – ieberzēt ar olīveļļu, sāli, pipariem, saspiestiem ķiplokiem un kapātu rozmarīnu, kas īpaši labi izcels izsmalcināto brieža gaļas garšu.

Lūk, 14 apetītlīgas brieža gaļas receptes gan ikdienas maltītēm, gan svētku reizēm!