Brokastis svētlaimei! 16 varianti avokado grauzdiņiem un maizītēm

Šodienas apspriežamais objekts – visu iecienītais vēlo brokastu ēdiens un viena no slavenākajām 21. gadsimta kulinārijas tendencēm: avokado sviestmaize, maizīte, grauzdiņš (sauciet, kā vien vēlaties!). Šis ēdiens ir ne tikai garšīgs, bet arī veselīgs un viegls. Labākā daļa avokado maizītēm ir tāda, ka tās ir daudzpusīgas: ir neskaitāmi veidi, kā tās pielāgot savām vēlmēm. Neatkarīgi no tā, vai vēlies pievienot olbaltumvielas vai saglabāt veģetārismu, iespējas ir bezgalīgas. Un atceries, lai pagatavotu, nav jābūt virtuves meistaram!

Ikreiz, kad nezini, ko pagatavot brokastīm, pusdienām vai uzkodām, glābiņš var būt avokado grauzdiņš. Pats vienkāršākais variants ir sāls, pipari, citrona sula un balzamiko. Bet, ko darīt, ja apnikusi šī vienkāršā recepte, kas gluži vai likusies iedzīvoties "avokado maizīšu rutīnā"? Ir laiks padomāt par dažādajām variācijām!

Bet kāpēc cilvēki mīl avokado maizītes?

Ir tik daudz dažādu veidu, kā tās pagatavot;

Sātīga un barojoša maltīte;

Lieliski piemērota jebkurā diennakts laikā;

Ātra, viegla un ērta pagatavošana.

No kā gatavo avokado maizīti?

Avokado maizīte/grauzdiņš sastāv no maizes un avokado. Katram pašam jāatrod sava perfektā maizes un pildījuma attiecība. Neatkarīgi no tā, vai dod priekšroku baltajai, pilngraudu, bezglutēna, rupjmaizei – jebkura maize būs ļoti garšīga, īpaši tad, ja to apgrauzdēs un apslacīs ar olīveļļu. Vien pārliecinies par to, vai rika ir pietiekami izturīga, lai noturētu piedevas. Avokado samitrina maizi, tāpēc ir svarīgi izmantot tādu, kas rezultātā neizjuks.

Ideālas avokado maizītes pagatavošanas atslēga ir izmantot maksimāli gatavu, bet ne sabojājušos avokado. Protams, lai regulāri gatavotu avokado maizītes, ir nepieciešams izveidot avokado krājumus. Taču, kā labi zina ikviens avokado cienītājs, tie dažu dienu laikā no tikko gataviem kļūst bezgala mīksti un brūni, tāpēc bieži vien ir grūti un neizdevīgi virtuvē vienlaikus glabāt vairākus. Uz maizītes avokado var izmantot smēriņā (biezenī) vai šķēlītes sagrieztu. Ja izvēle par labu kritusi smēriņam, ar dakšiņu to saspaida līdz vēlamajai konsistencei. Var arī izmantot blenderi, ja vēlas iegūt mīkstam sviestam līdzīgu avokado biezeni.

Sasmalcinātajam avokado pievieno citrona vai laima sulu (palīdzēs saglabāt zaļo krāsu), olīveļļu, sāli, piparus vai citronpiparus, nedaudz čili pārslu (pēc garšas). Kā papildu piedevas var izmantot plānās šķēlītēs sagrieztu sarkano sīpolu, dažādus garšaugus, sierus (feta ir labākā!), tunci, vistas gaļu vai lasi, vārītu olu, ceptu olu, omleti un arī bekonu... Neaizmirstot par mērcītēm!

Un nu, visticamāk, esi nonācis pie domas, ko likt uz savas avokado maizītes?! "Tasty.lv" dalās ar idejām, kā papildināt avokado grauzdiņu pavisam citā līmenī, veidojot fantastisku gardu, barojošu un īpaši vienkāršu maltīti. Pasniedz ar espreso, lati vai ledus kafiju.