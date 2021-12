"Būsteris" figūrai un garastāvoklim: kāpostu salāti

Kāposti ir jāēd, kurš to nezina. Bet pienākumi un pareizā ēšana nav nekas pārāk aizraujošs, vai ne? Tāpēc kāposti jāēd garšīgi, skaisti, ar specefektiem! Tad ir cita garša, cits skats un cits efekts. Un to nu nevar noliegt – kāposti ir viens no efektīgākajiem (un arī ekonomiskākajiem!) produktiem, kas izaug Latvijā.

Liekas, kurš gan nezina: kāposti ir ziemeļu citroni, ka kāpostos esošais C un pārējie vitamīni ir tieši tas, kas mums visiem vajadzīgs spēkam, imunitātei un garastāvoklim. Kāposti lieliski piepilda vēderu un vēl lieliskāk izbirstē zarnu traktu, palīdzot gremošanai – un arī kādu gramu svara sadedzina! Šajās dienās, kad līdz ielīšanai svētku tērpā nu ja ir skaitītas stundas, tas ir diezgan svarīgi. Kāposti ir lieliski!

Un tomēr – ko līdz visa zināšana, ja priekšā atkal stāv kāpostgalva, kas atkal jākapā un atkal jāizdomā, kā to dabūt iekšā. Klasiskie kāpostu un burkānu salāti, iespējams ir pirmais, kas nāk prātā.

Garlaicīgi? Ir vēl dažnedažādi veidi, kā pagatavot kāposti salātus. Sāksim jau ar to, ka kāposti paši par sevi ir dažnedažādi. Ir zaļie galviņkāposti, ir sarkanie (vispār jau izskatās lillā) kāposti (vispār kosmoss! Cik skaisti tie izskatās paši par sevi un cik ļoti rotā jebkurus salātus!), un tad nāk vēl vesela rinda: ziedkāposti, Savojas kāposti, rožkāposti (pazīstami kā Briseles kāposti), un, neticēsiet, kāpostu dzimtai pieder arī kolrābji un brokoļi!

Teiksim tā: kāpostu salāti ir ne tikai garšīgs un veselīgs paēdiens. Ņemot vērā formu, krāsu un struktūru dažādību, tos var pagatavot ļoti eleganti, neparasti, skaisti un vilinoši. Piemēram, tie paši sarkanie kāposti. Dabas dizaina meistardarbs! Saliekot tos kopā ar zaļajiem galviņkāpostiem, burkāniem, zaļumu lapiņām – brīnišķīgs skats, brīnišķīga garša!

Sarkanos kāpostus var padarīt vēl sulīgākus un dot tiem īstu Ziemassvētku garšu, pasniedzot tos kopā ar apelsīniem. Apelsīniem vispār ir tāda lieliska īpašība – tie piestāv ļoti daudziem salātiem, dod sulīgumu un vienlaikus nenomāc pārējās garšas, bet iekļaujas garšu ansamblī.

Skābēti kāposti – tie jau vispār ir īsta veselīguma bumba. Pasniegti kopā ar dzērvenēm – arī neatņemama Ziemassvētku galda sastāvdaļa. Kaut gan, ņemot vērā C vitamīnu daudzumu, lielisko iespaidu uz gremošanas traktu un, galu galā, garšīgumu, skābētus kāpostus tīrā veidā, aizdarītus ar dzērvenēm un ķimenēm mums vajadzētu ēst katru dienu, ne tikai Ziemassvētkos, kad skābētie kāposti turas cieši kopā ar cauraudzīti un cepeša tauciņiem. Bet visam savs laiks, un, galu galā, kāpostis paliek kāposts!

Piemēram, arī burgerītīs kļūst daudz veselīgāks, ja tajā ir kāposti. Pat, ja kāpostu tur ir mazāk, kā varētu vēlēties – par būšanu ir, un galvenais ir attieksme un labā griba, vai ne? Veselīgums ir "mūsu viss", un kāposti nu reiz ir produkts, kas to var nodrošināt jebkurā maltītē un jebkurā ēdieneizē. Teju vai prasās pēc tosta: par kāpostiem, draugi!

Iedvesmojies veselīgiem, gardiem salātu mikšļiem gan ikdienas maltītēm, gan Ziemassvētku galda idejām