Čanahi, hinkaļi, dolmas un citi bīstami garšīgi Kaukāza ēdieni tavā virtuvē

Ar ko atšķiras lieliska maltīte Gruzijā vai kādā cita Kaukāza reģiona valstī no nevainojamas ēdienreizes Rietumos? Kaukāzā ēdiens nav atdalāms no kompānijas, tādēļ te nav iespējams sajusties vientuļi, turklāt izslavētā vietējo viesmīlība ir īsta un nesamākslota. Katrs tosts, katrs padoms par to, kā pareizi jāgatavo harčo vai šašliks, nāk patiešām no sirds un ir veltīts tieši tev.