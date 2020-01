Čia sēklas – kā tās izmantot veselīgos kokteiļos un desertos: 10 receptes labsajūtai

Par čia sēklu pozitīvo ietekmi uz veselību ir dzirdējis teju katrs, bet, tā kā šo produktu esam iepazinuši samērā nesen, ne visi zina, kā tās izmantojamas. Mazās, melnās sēkliņas spēj uzsūkt sevī daudz vairāk šķidruma nekā pašas sver, tādēļ veselīga uztura speciālisti iesaka tās pievienot zaļajiem veselības kokteiļiem un mazkaloriju desertiem, tādējādi nodrošinoties ar nepieciešamo papildus šķidrumu, vērtīgām uzturvielām un piešķirot maltītei interesantāku tekstūru.

Čia sēklas tiek iegūtas no Spānijas salvijas (Salvia hispanica), kuras dzimtene ir Centrālamerika un Dienvidamerika. Mēs vairāk zinām ārstniecības salviju un mirdzošo salviju, kas ir krāšņumaugs. Čia sēklas satur visai daudz omega 3 un omega 6 taukskābju, antioksidantus, olbaltumvielas, šķiedrvielas, tāpēc var būt veselībai noderīgas. Tajās ir arī tauki, taukskābes līdzīgi kā jebkurās citās sēkliņās. Čia sēklas sporta draugi nereti lieto enerģijas vairošanai. Sēkliņām nav izteiktas garšas, tāpēc tās var pievienot dažādiem ēdieniem – jogurtiem, salātiem un kokteiļiem.

Čia sēklu apvalciņos ir gļotvielas. Tas tāpēc, ka sēkliņu no augsnes var viegli aizpūst vējš. Gļotvielas tam neļauj notikt – noķerot augsnē pat vismazāko mitrumu, sēkla var piebriest un nostiprināties augsnē, lai vēlāk sāktu dīgt. Viens no aspektiem, kāpēc būtu ieteicams lietot čia sēklas, – tās palīdz attīrīt organismu, stimulē zarnu trakta darbību. Gļotvielas uzbriest, saista toksiskos produktus, kas izveidojušies cilvēka organismā, un palīdz no tiem vieglāk atbrīvoties. Tomēr jāatceras: izmantojot čia sēkliņas, jāuzņem arī gana daudz šķidruma.

Čia sēklas var būt labs atbalsts arī ceļā uz gudru svara mazināšanu. Kā skaidro uztura speciāliste Eva Kataja, tad čia sēklas, līdzīgi kā mūsu pašu linsēklas, satur ūdenī šķīstošās šķiedrvielas. Ja, piemēram, kefīrā iemaisa čia sēkliņas, tās pamatīgi piebriest, un šķidrums acīm redzami sarec. Apēstas šīs sēkliņas darbojas efektīvi, radot ilgstošu sāta sajūtu. Attiecības – glāzē šķidruma iejauc ēdamkaroti čia.

Lūk, 10 receptes veselīgiem kokteiļiem un desertiem ar čia sēkliņu piedevu!