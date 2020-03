Dārzeņu biezeņi lieliem un maziem ēdājiem – garšīgi padomi un 19 receptes

No dārzeņu biezeņiem viszināmākā pavisam noteikti ir kartupeļu biezputra – mīksti novārītie kartupeļi, kas sajaukti ar siltu pienu vai saldo krējumu un samīcīti līdz krēmīgai konsistencei. Taču kartupelis nebūt nav vienīgais dārzenis, no kura pagatavot gardu pusdienu vai vakariņu maltīti biezeņa formā. Kuri ir tie dārzeņi, kuri ir piemēroti šai maltītei un kas jāņem vērā, gatavojot biezeni?

Pirmajā mirklī varētu šķist – kas tad biezenis tāds ir, mazu bērnu maltīte. Tomēr to ir vērts gatavot regulāri un ēst gan pusdienās, gan vakariņās, baudot ne tikai kā piedevu gaļas ēdieniem, bet arī kā pamatēdienu, pasniedzot to ar salātiem.

Biezeni var pagatavot teju no jebkura dārzeņa un pat pākšaugiem. Lieliski garšos kā kartupeļu, tā burkānu, ķirbju, pastinaku, ziedkāpostu, brokoļu, zirņu un citi biezeņi. Bet dārzeņu garšu patīkami var atsvaidzināt, pievienojot vienu slepeno sastāvdaļu – ābolu.

Gatavojot dārzeņu biezeni, jāņem vērā, ka to gabaliņus vajag kārtīgi novārīt. Tas nepieciešams, lai izvairītos no cietiem kartupeļu vai pastinaku gabaliņiem. Tiem dārzeņiem, kuriem ir sēklas un cietāka miziņa, pirms pagatavošanas ir jānomizo un jāiztīra viss liekais, lai maltītē nebūtu pārsteigumu.

Tā kā dārzeņi, tos vārot, lieliski uzsūc šķidrumu, neaizmirsti ūdenim pievienot drusciņu sāls. Tas piešķirs maltītei patīkamu garšu. Ja saldo kartupeļu, kāļu vai kādu citu biezeni vēlies izcili maigu, dārzeņus vāri uzreiz pienā vai saldajā krējumā. Tad pēc izvārīšanas, kad biezenis būs gatavs saspaidīšanai, sablendēšanai vai sasmalcināšanai, nebūs jāpievieno papildu saldais krējums.

Biezenim konsistenci un izteiktu garšu piešķirs pievienotās garšvielas un citas piedevas – olīveļļa, pipari, garšaugi, buljons, saldais krējums, paniņas, skābais krējums. Atceries šķidrumu nepievienot par daudz, citādi biezenis sanāks pārāk šķidrs. Ja nu tā tomēr gadījies, klāt vari pielikt mīksti novārītas lēcas.

Brīdī, kad pievieno dārzeņu gabaliņiem piena produktus, pārliecinies, lai tie nav auksti. Ja karstiem dārzeņiem pievienosi aukstu saldo krējumu vai pienu, tas var saiet kunkuļos. Tāpēc piena produktus, katram gadījumam, pirms tam noturi istabas temperatūrā vai aši uzsildi mikroviļņu krāsnī.

Tāpat, gatavojot biezeni, nevajadzētu to pārāk daudz smalcināt vai sastampāt. Tā var iegūt līmei līdzīgu masu, it īpaši, ja gatavota tiek kartupeļu biezputra. Lai arī tas prasa nedaudz ilgāku laiku, biezeņu gatavošanai labāk izmanto kartupeļu stampiņu, bet, lai piešķirtu biezenim īpašu gaisīgumu, pēc stampāšanas viegli sakul to ar mikseri.

Lai labi garšo!