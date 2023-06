Domāti ātrai apēšanai – 12 versijas mazsālītiem gurķīšiem

Vai tev patīk kraukšķināt viegli sālītu gurķi, bet ir piemirsts, kura bija vislabākā metode? Tad turpini lasīt, jo šis raksts ir domāts tieši tev! Mūsmājās mīl mazsālītus gurķīšus, it sevišķi brokastīs – kopā ar rupjmaizi un sviestu. Vasara pa īstam var sākties tad, kad tirgū, kioskiņos, veikalos vai dobēs parādās pirmie vietējie gurķīši – tad ir jāatklāj mazsālīto gurķu sezona! Un katru reizi, kad sev sakām: "Nu, vēl vienu!", bet tam seko vēl viens un vēl viens gurķītis, ir mierinājums: par laimi, sālītie gurķīši figūrai pārāk nekaitē, un tāpēc mūsu lielajai mīlestībai pret tiem nav nekādu draudu.

Gandrīz katrā latviešu virtuvē ir vismaz viena recepte, kā pagatavot mājās mazsālītus gurķīšus. Bet parasti, protams, ne viena vien! Šādas receptes no marinētiem gurķiem atšķiras ar sālīšanas metodi – šajā gadījumā tā ir īslaicīga, domāta ātrai apēšanai.

Mana vecmāmiņa Lita mazsālītos gurķīšus gatavo pēc no paaudzes paaudzē mantotas receptes – recepti atradīsi šeit! Viņa stāsta, ka, lai pagatavotu pašus gardākos, kas nozīmē – pašus kraukšķīgākos gurķīšus, jāizvēlas tumši zaļi, pēc iespējas mazāki gurķēni (ome iesaka pašam tirgū pieteikties izlasīt labākos, jo tikai tu pats zini, kāda izmēra gurķus vēlēsies baudīt!). Dārzenis nekādā gadījumā nedrīkst būt bojāts! Sālīšanai izmanto kvalitatīvu rupjo (akmens) sāli, ne jūras sāli, un obligāts noteikums: atcerēties par garšaugiem – bagātīgi pievieno dilles, mārrutku lapas, ķiršu lapiņas, upeņu lapiņas vai jaunos dzinumus. Tāpat īpašu garšu gurķiem piešķirs ķiploki, tāpēc lielajā divlitru burkā met vien iekšā astoņas ķiploku daiviņas. Var arī izmantot pagājušā gada sasaldētos diļļu ziedus, puravus – smarža un garša vienkārši ideāla!

Otrs omītes meistarstiķis ir šī recepte – "Pikantie gurķīši ātrai apēšanai", tur gan virsroku ņem sinepju graudiņi un gurķīši nav vienā gabalā, bet gan sagriezti ripiņās vai četrās daļās (vispirms gareniski uz pusēm, pēc tam vēlreiz – perpendikulāri). Par šo uzkodiņu, ko ātri iemest mutē, omīte saka: "Veči būs stāvā sajūsmā. Reiz opis burciņu paņēma līdzi uz armijas biedru salidojumu, un kā nu ne – tie tika pirmie notiesāti un gāja uz urrā! Vīri pat prasījuši recepti, bet opis jau, protams, to nezinājis! Kā jau vīrieši – kā pagatavot, nav tik būtiski, galvenais, ka ir ko uzkost!"

Foto: Shutterstock

Protams, vislabāk šie gurķīši garšo vasaras sezonā, it sevišķi, ja salasīti no piemājas dārziņa. Tos bauda kopā ar šašliku, grildesiņām vai sagrieztus ripiņās uz sviestmaizes. Tomēr tā kā gurķi veikalu dārzeņu plauktos ir atrodami visu cauru gadu, šos kraukšķuļus var pagatavot jebkad, kad vien rodas vēlme. Ieteikums: vasarā izaudzētās dilles sasaldēt (it sevišķi ziedus, jo tajos ir intensīva garšas esence), lai ziemā varētu izmantot veikala gurķīšu sālīšanai.

"Tasty.lv" krājumos ir atrodamas daudzas vieglas sālītu gurķīšu receptes, kas pamatā atšķiras tikai ar garšvielu komplektu. Un izmantotās garšvielas ir ļoti dažādas, to vidū: upeņu lapas, ķiršu, mārrutku un ozolu lapas, citrons, piparmētra, ķiploki un dilles, krustnagliņas un lauru lapas, melnie pipari, smaržīgie pipari un daudzas citas. Ir receptes pat ar gāzētu minerālūdeni! Runājot par etiķa izmantošanu, tur gan jāņem vērā ēdāju vēlmes!

Bet atceries, ka šie recepšu varianti nodrošinās gurķēnus ašai apēšanai!