Gaisīgi saldēdieni un kūciņas ģimenes palutināšanai brīvdienās

Nepārspējamu garšu kombinācijas, bērnības dienu atmiņas, rotaļāšanās un koķetums. Šodien, kad pasaulē atzīmē olu dienu, "Tasty" apkopo saldēdienu, kūku un cepumu receptes, kur olbaltums izmantots kā gaisīgs akcents. Emocijas, tos baudot, ir gluži kā spārni domām, sapņiem un romantikai. Brīvdienās izbaudi vieglumu un palutini savu ģimeni ar šiem gardumiem.

Ar "Saldajām bučiņām" brīvdienu rītā pamodini bērnus, šie bezē cepumiņi, ļoti iespējams, no šķīvja pazudīs ātri vien. No rudens ogām gatavotais sambuks būs kā mīļa un sirsnīga atmiņa no bērnības, varbūt kopā ar vecmāmiņu to gatavojāt pirms daudziem gadiem. Ja brīvdienu plānos ir radīt ciemakukuli, lai dotos pie pašiem mīļākajiem draugiem, pagatavo tartaletes ar krēmu un olbaltumu cepurīti, tās izskatīsies fifīgas. Un romantiskam vakaram ar savu dzīvesdraugu uztaisi "Pavlova" kūciņas. Lai saldums ir ne tikai kūkā, lai tas pievienojas arī vakara divvientulības atmosfērā!