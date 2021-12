Gardiem brīžiem un saldām dāvanām – 28 receptes pašu gatavotām trifelēm

Pašdarinātas trifeles ir viena no brīnišķīgākajām Ziemassvētku dāvanām. Katrā trifelē ieguldīts laiks un mīlestība, un tas galu galā ir vērtīgākais, ko viens otram varam uzdāvināt. Lieliski ir tas, ka šī dāvana un gardums ir kaut kas, ko iespējams pagatavot laicīgi. Trifeļu gatavošanas laiks ir sācies!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trifele ir kā mazs garšu kosmoss, kurā iespējams savienot visdažādākās garšas. Šokolāde un kakao, rums un rozīnes, vafeles un avenes, dateles un zemenes, maršmelovi, rieksti, mandeles, piparkūku drupačas – iespēju daudz.

Neticami, bet šokolādes trifeļu vēsture ir samērā neilga. Leģenda vēsta, ka tās radušās franču kulinārijas giganta Ogista Eskofjē virtuvē 20. gadsimta 20. gados – pilnīgas nejaušības rezultātā. Kādu dienu, kad viņa māceklis mēģināja pagatavot krēmu, viņš karstu saldo krējumu nejauši ielēja nevis bļodā ar sakultiem olu dzeltenumiem, kā bij domāts, bet bļodā ar šokolādes gabaliņiem. Ak, cik veiksmīga neveiklība!

Gan jau māceklis dabūja dzirdēt kādu franciski temperamentīgu tirādi no šefpavāra, bet... Pag! Šokolādes un krējuma maisījumam sacietējot, šefpavārs atklāja, ka veidojas šokolādīga pasta, no kuras iespējams veidot nedaudz grumbuļainas bumbiņas. Kad šīs bumbiņas apviļāja kakao pulverī, pavārs konstatēja, ka tās ir ļoti līdzīgas ārkārtīgi dārgajām trifelēm no Francijas Perigordas reģiona un Itālijas Pjemontas apgabala. Voila! Šokolādes trifeles, zemē augušo trifeļu saldās māsas, bija dzimušas!

Foto: Shutterstock

Patiešām, viss, ko ar cilvēku spēj izdarīt šokolāde, ir šokolādes trifelēs. Īsti šokolādīgās, samtaini maigās, krēmīgās trifelēs ar maigu kakao mākonīti apkārt. Šokolāde ar vieglu ruma, kanēļa un apelsīna miziņas noti. Iekodies, aizver acis un ļaujies absolūtam laimes mirklim, kad galvā skan skaistākās Ziemassvētku dziesmas un visa pasaule tērpusies maigākajā zīdā, kas gatavots no šokolādes.

Foto: Shutterstock

Jā, trifele var garšot grēcīgi labi un izskatīties kā īsta pavedinātāja. Bet trifele var būt jautri krāsaina, kraukšķīga, bezbēdīga un pilnīgi bez grēka. Tā var būt apaļa un priecīga kā Ziemassvētku vecīša "ho, ho, ho", garšot pēc bērnības, vafelēm, vasaras ogām un tīra prieka! Trifele var būt arī pagatavota no augļiem vien un būt pilnīgi nevainīgs kārumiņš.

"Tasty" atklāj šīgada trifeļu gatavošanas laiku ar saldākajām un gardākajām trifeļu receptēm.