Garšīgas arī trešajā dienā – 33 aromātisku vistas zupiņu receptes

Aromātiska, garda un laika pārbaudi izturējusi – klasiskā vistas zupa ir kā drošs mīļa cilvēka plecs, uz kura atspiesties. Gan ikdienas maltītēm steidzīgajiem, kuri pa kausiņam vien no lielā katla smeļ bļodiņās vairākas dienas, gan ziemas vīrusu nomāktajiem vistas zupītes ir glābiņš, lai iestiprinātos un par sevi garšīgi parūpētos.

Turklāt, ja veikalā izdodas nomedīt veselu akcijas vistu, no lielā putna izdosies pagatavot pat vairākas maltītes. Tas būs labs un lēts veids, kā novārīt dievīgu vistas buljonu (tas noderēs gan zupām, gan risoto), iegūt gaļiņu zupas papildināšanai un citiem ēdieniem, kur nepieciešami vistas gaļas kumosiņi. Līdzīgi ir ar brangām vistas kājām, piemēram.

Izvārīt vistas buljonu pašam nav nemaz tik sarežģīti – jāsagatavo liels katls, kurā vispirms apbrūnina izvēlētos vistas gabaliņus nelielā daudzumā taukvielu, apkaisa ar sāli un pipariem, pieliek veselu sīpolu, burkānu un pārlej ar aukstu ūdeni. Sāc vārīt, un brīdī, kad ūdens burbuļo, samazini plīts liesmiņu, lai vistas buljons vārās aptuveni pusotru stundu. Vārīšanas laikā ar putu karoti nosmeļ pelēkās putas, lai buljons būtu dzidrāks.

Iegūto buljonu pēc tam nokāš ar sieta palīdzību un izmanto, lai pagatavotu zupu. Ja paliek pāri – salej kādā traukā vai "zip-lock" maisiņā un sasaldē. Tad gards buljons vienmēr būs pa rokai. Tas pats attiecas uz buljonā izvārīto gaļu – cik vien vari, noskrubini no kauliņiem. Ja sapratīsi, ka, piemēram, no veselas vistas vārīšanas gaļa iegūta tiešām daudz, arī to vari sasaldēt pa porcijām.

Lūk, vistas zupas komponenti, kas padarīs tās garšu īpaši bagātīgu:

Sviests – ja gatavošanas sākumā zupā izmantotos vistas gabaliņus apcepsi sviestā, kam pievienota drusciņa eļļas, zupas garša jau startā būs aromātiskāka.

Dažādi dārzeņi – trīs ir lieliski, četri un vairāk būs vēl labāk. Arī dārzeņus, pirms pārliet ar ūdeni, vispirms nedaudz apcep. Turklāt tikai iegūsi, ja klasiskajam trio – sīpols, burkāns, kartupelis – pievienosi arī puravu, seleriju, kādu rāceni, papriku, lai zupa košāka un gardāka.

Lauru lapa un citi kaltēti vai svaigi garšaugi – kaltētos garšaugus katlā liec jau pašā sākumā, lai kopā ar garšvielām un dārzeņiem izkarsējas, bet pēc tam vārās buljonā. Bet svaigus garšaugus, piemēram, pētersīļus pieber neilgi pirms zupas pasniegšanas.

Vistas izgriezumi, kuros ir kauli, – tieši kauli piešķir vistas zupai tās bagātīgo garšu, buljonam nepieciešamo aromātu un nianses, kā arī tauciņus un vērtīgo kolagēnu. Neizvēlies vistas krūtiņu ar ādu, bet gan šķiņķīšus, kājas vai pat veselu vistu. Vismaz stundu vārot buljonu, pēc tam varēsi gaļiņu noskrubināt no kauliem, lai sabērtu atpakaļ zupā.

Piena produkti – piens, kausētais siers, saldais krējums ir tie piena produkti, kas padarīs zupu īpaši krēmīgu un gardu. Ja skaiti kalorijas, izvēlies liesu pienu, ko nedaudz pieliet zupai. Ja patīk treknākas zupas, nekautrējies pielikt dažas ēdamkarotes kausētā siera, kas zupu padarīs pasakainu.

Svaigi spiesta citrona sula – ja ir viena lieta, ko varam aizgūt no grieķu mākslas gatavot vistas zupas, tad tā ir šī sastāvdaļa. Citrona spirgtums piešķir zupai svaiguma garšu, nepadarot to smagnēju.

Kad apņemšanās gatavot ir, laiks izvēlēties, kādu īsti vistas zupu gatavot – klasisku, ar klimpiņām, varbūt kaut ko Āzijas gaumē? Un vēl jau ir citrusīgā grieķu variācija vai tāda, kurā arī grūbas. "Tasty" recepšu vācelītē atradīsi to, kas der tieši tavām vajadzībām, – lai izdodas gardi un spēcinoši!