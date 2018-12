Gatavojies Ziemassvētkiem, cepot cukursaldus cepumus! 16 kraukšķīgas receptes

Saldi, kraukšķīgi, garšvielām bagāti un skaisti dekorēti – cepumi ir tie, kas ienes mājās pirmās svētku garšas un sajūtas. To gatavošana kopā ar bērniem ir īpaši aizraujoša: milti put pa gaisu, darbu karstumā tiek notriepts arī dažs labs degungals un notiek cīņa par to, kurš ar pirkstu no bļodas ātrāk izķeksēs gardo mīklas pārpalikumu.