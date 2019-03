Gavēņa receptes: 18 veidi, kā garšīgi pagatavot kāpostus bez kripatiņas gaļas

Lai tiem, kuri pirms Lieldienām nolēmuši ievērot gavēni, nenāktos piedzīvot vājuma brīžus, kad gribas mest visu pie malas, badīgi uzklūpot kotletēm, mēs piedāvājam 18 veidus, kā pagatavot kāpostus tik garšīgi, ka pat aizmirsīsi par gaļu.

Ir daudz un dažādu veidu, kā pagatavot kāpostus, atklājot sev to garšu arvien jaunos veidos: cepti, sautēti, tvaicēti, vārīti un pat grilēti, turklāt no kāpostiem sanāks arī ļoti gardas veģetārās šniceles un kotletes. No šī maciņam draudzīgā dārzeņa var pagatavot arī sulīgu pildījumu mutē kūstošiem pīrādziņiem – gan ceptiem krāsnī, gan uz pannas, gan eļļā vārītiem. Izcep lielo plāti, lai nākamajā dienā būtu ko paķert līdzi ātrai izsalkuma remdēšanai darbā vai skolā.

Foto: Shutterstock

Pavisam vienkāršai un ātrai maltītei lielās šķēlēs sagrieztus kāpostus pārslaki ar eļļu vai kausētu sviestu, apkaisi ar garšvielām un – krāsnī iekšā, līdz tie iemanto zeltainu "iedegumu". Ja vēlies, neilgi pirms cepšanas beigām šķēles vari pārkaisīt ar rīvētu sieru. Pasniegšanai skābo krējumu samaisi ar ķiploku, kapātiem zaļumiem un pierīvē tomātu vai marinētu gurķi.

Garšas kārpiņas noteikti būs sajūsmā arī par sātīgu kāpostu sacepumu vai kāpostiem pildītu plātsmaizi, ko kāri notiesāt pa gabaliņam vien. Savukārt klasisku vērtību cienītāji novērtēs kāpostu tīteņus bez kripatiņas gaļas pildījumā vai apelsīnu sulā štovētus saldskābos kāpostiņus, kas īpaši labi ies pie dūšas ar glāzi kefīra, piekožot šķēli rupjmaizes.

Lai uzzinātu noderīgus padomus, kādēļ ieturēt gavēni un kā gavēt pareizi, nenodarot kaitējumu organismam, izlasi šo rakstu.

Lai labi garšo!