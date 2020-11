Gavēnis kā atslodze ķermenim un prātam – 30 receptes, atsakoties no liekā

Tuvojas Pirmā advente, un nereti cilvēki uzsāk gavēšanu līdz Ziemassvētkiem. Katram motivācija gavēt rodas citādāk, bet "Tasty" piedāvā receptes, ar kurām veidot atslodzi ķermenim, lai vienkārši justos enerģiskāk un labāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Manuprāt, visvienkāršākais pamatojums, kāpēc cilvēki izvēlas gavēt, saistīts ar veselību. Ikdienas skrējienā nereti par to aizmirstam, un tad mums šķiet, ka ar veselīgu uzturu gavēņa laikā varam sevi labot," uzskata "Vest Riga" šefpavārs Uģis Veits. "Tā ir savā ziņā arī attiekšanās no ēdiena kā baudas."

Viņš novērojis, ka gavēņa laikā lielākā daļa cilvēku atsakās no gaļas, olām, dzīvnieku valsts produktiem. "Cilvēki gavēnī kļūst par veģetāriešiem vai vegāniem, kas arī nav tik neparasti mūsdienās. Ja gribam veidot atslodzi ķermenim, savai sistēmai, jāvadās pēc sajūtām, norāda šefpavārs. "Jo arī gaļa ir dažāda – vai nu tas ir trekns cūkas cauraudzītis vai liesa vistas fileja. Tāpēc – visu ar mēru."

Galvenā lieta, kas pēc Uģa Veita domām asociējas ar baudām un kārdinājumiem, ir saldumi. "Cukurs ir ārkārtīgi neveselīgs, tas ir it visur." Viņš skaidro, ka, izņemot cukuru no mūsu ikdienas ēdienkartes vai vismaz ierobežojot tā lietošanu, tas nāktu par labu gan veselībai, gan pašsajūtai. "Jautājums jau ir arī par to, kādi ir ēšanas paradumi ikdienā. Ja katru dienu cilvēks ēd ļoti daudz saldumu un pēkšņi izslēdz tos krasi no savas ēdienkartes, tad tā kā ķermenis pieradis pie cukura devas, cukura bads var izraisīt enerģijas līmeņa zudumu jau šūnu līmenī. Tāpēc jāapsver, cik ļoti gribam šo ēdienkarti atvieglot."

Ja mēs kaut nedaudz samazinām cukura daudzumu, tad mēs sajutīsimies daudz labāk ikdienā, norāda šefpavārs. "Svētkus svinam galvenokārt ar ģimeni un bērniem un, ko gaida bērni Ziemassvētkos? Saldumus! Un mēs, pieaugušie, arī pievienojamies saldumu ēšanas bariņam. Kliņģeri, piparkūkas – tas viss ir piesātināts ar cukuru."

Šefpavārs stāsta, ka Austrumu valstīs cilvēki mēdz ievērot gavēni, jo "tas sniedz kaut kādā mērā prāta skaidrību jeb vieglāku domāšanu. Šobrīd moderno ēšanas ievērošanu, kad atsakāmies ēst 12 vai 16 stundas un ēdam tikai precīzi 1–2 reizes dienā, arī var uzskatīt par gavēni, kas patiesībā ir veselīgi mūsu smadzeņu darbībai. Jo gremošanas sistēmas atvieglošana no uztura iedarbina citus mehānismus, kas aktivizē citus hormonus mūsu ķermenī. Līdz ar to, manuprāt, ēst vieglāk pēc būtības jau ir labi. Ja atsakāmies no smagiem ēdieniem, tādiem kā trekna gaļa vai ļoti saldi dzērieni, tas jau ir labi pašsajūtai," stāsta šefpavārs.