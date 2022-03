Gavēnis kā ceļojums un iespēja. 40 receptes katrai dienai līdz Lieldienām

Taču fizisks gavēnis palīdz garīgam gavēnim. Atteikšanās, piemēram no saldumiem un kādas izklaides lietotnes izdzēšana no telefona, viena otru papildina. Atsakoties no kāda našķa, tu atceries par to, ka gavē arī garīgi.

Atteikties no gaļas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, daudz grūtāk ir ar našķu izslēgšanu no ēdienkartes, arī olu un piena produktu neesamība ikdienas maltītēs var sagādāt lielu pārbaudījumu.

Ja esi visēdājs, tad klasiskais gavēnis – atteikšanās no gaļas – būs kā ceļojums jaunu garšu meklējumos. Iespēju, kā aizstāt ierasto kotleti vai karbonādi, ir bezgala daudz, vajag tikai apņēmību un ledusskapja papildināšanu ar jauniem produktiem. Neaizstājams palīgs šajā ceļojumā būs ēdienreižu plānošana, jo viss jaunais prasa nelielu iespringšanu un mācīšanos no kļūdām.

Ja šis būs pirmais gavēnis tev, tad vislabāk ir sev izturēt vēl vienu dienu, nevis skaļi paziņot par 40 dienu atteikšanos no ierastā.

Dod iespēju graudaugiem un makaroniem, cel godā saknes un salātus, diedzē sēklas un tukšo saldētavu, kur savu uznācienu dārzeņi un ogas, atklāj dažādu mērču un smūtiju spēku. Vāri, sautē, cep un blendē!

Lai aizraujošs un jauniem garšas atklājumiem bagāts ceļojums!