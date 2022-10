Glābējvistu izsaucāt? Superīgas idejas vakariņām

Šoreiz vistu nefilēsim un detalizēti nepētīsim, ko no katras daļas visgardāk pagatavot. Šoreiz galvenajā lomā būs vesela vista. Ko tur liegties – titulloma virtuvē viņai ir pa spēkam!

Neskatoties uz kosmisko cenu kāpšanu, vistas gaļa turpina saglabāt samērā demokrātisku cenu. Protams, te runa ir par "vistu – vulgaris" nevis laimē dejošu un tautas dainas klausošu putnu meža ielokā. Vista ir līdere ne tikai cenu kategorijā, bet arī gatavošanas ilgumā. Tā prasa pietiekami īsu laiku. Tieši tik daudz, lai badīgie vakariņu kārotāji spētu sagaidīt, nevis piestumtos ar maizi vai citām ēdmaņām, kas nav jāgatavo.

Cepeškrāsns ķeizariene



Pats, pats, pats vienkāršākais (taču ne visātrākais) veids ir vistu noguldīt uz sāls palaga, cepeškrāsni noregulēt 160 grādiem un aizmirst par to uz divām stundām. Izcili sulīga. Paņēmusi tieši tik daudz sāls, cik vajag, mīksta, aromātiska – pasaka, ne vista!

Samērā vienkārši ir arī uztupināt vistu uz alus pudeles vai bundžas, ieziest ar garšvielām, taukvielām, uzliet uz pannas un pudelē šķidrumu un gaidīt, kad gatavs. To, vai kā garšvielu izmantot alu, jāizlemj pašam. Obligāti tas nav, bet aromātiski gan! Vistai uz pudeles galvenais nosacījums ir šķidrums pudelē un uz cepamās pannas. Ņemot vērā, ka Latvijā pieejama depozītu sistēma, bundža šajā gadījumā noderēs labāk, jo pēc cepšanas saglabāsies svītru kods, bet krāsnī liekamajai pudelei gan etiķeti labāk nokasīt nost. Taču kurš gan var liegt vienu pudeli kronēt par vistas gatavošanas troni, ko izmantot no reizes uz reizi?

Klasika, protams, ir vistas cepetis – kā ar, tā bez pildījuma. Starp citu, samērā vienkārši pagatavojams un, sekojot norādēm, grūti sačakarējams. Kāpēc gan, lai cepetis nebūtu arī uz ikdienas galda? Ierīvēt ar garšaugiem, iemasēt ar eļļu, sapildīt ar to, ko sirds un vēders kāro, kā arī ievērot dažus pamatnoteikumus. Pirmkārt, ievērot receptēs rekomendēto temperatūru. Ja 190 grādi, tad 190! Ja 220 grādi, tad 220! Otrkārt, svarīgi ir aprēķināt pareizo gatavošanas laiku, piemēram, diezgan droša formula ir vistas cepeti gatavot 180 grādos, uz katru vistas puskilogramu ierēķināt ap 25 gatavošanas minūtēm. Ja iegadījusies vareni branga vista, iespējams, no lauku radiem atsūtīta, tā ap diviem kilogramiem, jārēķinās, ka cepšana prasīs vairāk par pusotru stundu. Treškārt, vērtīgi ir cepeti ik pa laikam apskatīt un pārlaistīt ar izveidojušos mērcīti. Kraukšķīga un brūna ādiņa ir gardāka par vistu oglē. Ja šādai aprūpei nav laika, vistu var pārklāt ar foliju un to noņemt īsi pirms gatavības. Ceturtkārt, vistu pirms pārvēršanas cepetī ieteicams sasiet, lai tā izceptos vienmērīgāk un nepiedegtu.

Ja ģimene nav tik izsalkusi, kā sākumā šķita, nav jābēdā, jo pāri palikušo gaļu lieliski var integrēt brokastu sviestmaizēs un pusdienu salātos!

Katla karaliene

Vistas zupai jau vairākus gadsimtus ir vienkārši perfekts tēls. To iesaka kā zāles gan fiziskās, gan garīgās veselības atgūšanai. Vistas zupa vienlīdz cienīta bijusi kā karaļnamos, tā zemnieku virtuvē. Atšķīrās tikai šķīvis un pasniegšanas veids.

Vistas zupa tiek bagātināta kā ar garšvielām, tā dažādiem dārzeņiem, tā var būt maiga kā silta rudens lietus diena. Tā var būt asa un dedzinoša kā karstuma vilnis siena talkā. Taču visa pamatā ir labs buljons. To var iegūt uz lēnas uguns, lielā katlā sautējot vistu, kopā ar saknēm un garšaugiem. Ja katls atļauj, var peldināt visu putnu, bet ātrāk un ekonomiskāk būs sadalīt to gabalos. Lielākam sātam un intensīvākai garšai vistas gabalus pirms vārīšanas var arī apcept pannā.

Gluži tāpat kā ar cepeti – vārīto vistas gaļu var izmantot arī salātiem un sviestmaizei. Protams, ja vien mājās nav īpaši gaļas cienītāji, kas par īstu vistas zupu uzskata gaļu ar nedaudz buljona.

Sautējumu un stūķu sabiedrotā

Zupas katls nav vienīgais, kur vista spēj izpausties. Tā ir izcila arī dažādos sautējumos, šmorējumos un stūķos. Lai pie tādiem tiktu, nav jāmāk precīzi sadalīt vistu (nenoliedzami, ka tā ir teicama prasme un to var un vajag izmantot). Šiem ēdieniem derēs arī "kā māku, tā cērtu" princips jeb "uzsprāgusī vista". Piemēram, gruzīnu virtuves sautējums čahohbili ir izcils piemērs. Vista tur ir sacirsta un sagriezta kumosa izmēra gabaliņos tā, ka salikt atpakaļ veselu vistu no tiem gabaliņiem varētu būt grūti. Tieši ar tikpat labiem panākumiem kā čahohbili, vista startē arī latviskajā stūķi. Patiesībā jebkurš sautējums tai ir pa spēkam!

"Tasty.lv" piedāvā izmēģināt kādu no šīm 35 receptēm, kur titullomā ir vista! Lai labi garšo!