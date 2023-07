Idejas brokastīm, kas uzlabos garastāvokli visai dienai

Pavisam noteikti brokastis ir svarīgākā maltīte dienā! Pirmā maltīte ietekmē visu, sākot no garastāvokļa un enerģijas līmeņa līdz vielmaiņai un cukura līmenim asinīs. Barojošas, olbaltumvielām bagātas brokastis var iedot ilgstošu enerģiju, savukārt viduvēju brokastu izvēle var likt justies miegainam, nemotivētam, un liela kāre būs jau pēc trešās kafijas tasītes no paša rīta. Neatkarīgi no tā, vai esi aizņemts darbos vai esi mājsaimniece, ikvienam ir svarīgi izvēlēties "degvielu" visai dienai. Padomā par to šādi: tu nevari vadīt automašīnu bez degvielas, tāpēc nelūdz savam ķermenim "stūrēt" bez degvielas. Izpētīsim garastāvokli uzlabojošas brokastis? Aiziet, "Tasty.lv" dalās ar receptēm, kā iesākt dienu ar "labo kāju" jeb labām brokastīm!

Brokastis ir jānosaka par prioritāti. Vai tiešām?



Jā, labas brokastis ir laba garastāvokļa un enerģijas pilnas dienas atslēga. Tās nodrošina būtiskas uzturvielas, lai darbinātu katru ķermeņa šūniņu, tostarp nodrošina glikozi, lai smadzenes varētu funkcionēt pilnvērtīgi. Nepatiks to dzirdēt, bet kafija nav brokastis! Lūk, kāpēc vajadzētu dot priekšroku uzturvielām bagātai maltītei agri no rīta:

uzlabo vielmaiņu. Brokastu ēšana veicina vielmaiņas procesu (ķermenis ēdienu pārvērš enerģijā). Bez brokastīm mēs darbojamies ar kortizolu (stresa hormonu);

nodrošina nepieciešamās uzturvielas;

uzlabo kognitīvās funkcijas, tostarp atmiņu, koncentrēšanos un uzmanību. Pētījumi liecina, ka cilvēki, kuri ēd brokastis, mēdz labāk veikt uzdevumus, kas prasa koncentrēšanos un problēmu risināšanu;

regulē cukura līmeni asinīs (protams, ja vien netiek ēsti virtuļi!), kas ir īpaši svarīgi stabilai enerģijai un garastāvoklim;

samazina tieksmi pēc ēšanas. Vai kādreiz esi izlaidis brokastis un pēcāk pamanījis īpašu izsalkumu un vēlmi pēc cukura? Tā nav nejaušība! Sabalansētu brokastu ēšana palīdz regulēt cukura līmeni asinīs, tādējādi mazinot tieksmi nepārtraukti ēst un palīdz noturēt sāta sajūtu.

Kas ir veselīgas un garastāvokli uzlabojošas brokastis?



Neizbēgami veselīgas brokastis katram izskatās citādāk. Ņemot vērā tādus faktorus kā dzīvesveids, kultūra, ģenētika un vēlmes, tas, ko ēd no rīta, ir atkarīgs tikai no tevis paša. Turklāt tas, cik daudz ēdiena ir nepieciešams, lai justos apmierināti un būtu sāta sajūta, katru dienu mainās. Nemaz nerunājot par to, ka tas atšķirsies no partnera, laulātā, istabas biedra vai brāļa un māsas.

Tomēr labs noteikums ir šāds: veselīgām brokastīm ir jāsatur augstas kvalitātes olbaltumvielas, dabīgos taukus, saliktos ogļhidrātus (jeb labos ogļhidrātus) un šķiedrvielas. Visas šīs sastāvdaļas palīdz līdzsvarot hormonus, regulēt cukura līmeni asinīs un uztur stabilu enerģiju.

Veselīgu brokastu sastāvdaļas

Ja rodas šaubas, kas būtu izcilas brokastu sastāvdaļas, domā par dažādību! Daudzveidīgas brokastu sastāvdaļas palīdz izveidot sabalansētas un uzturvielām bagātas brokastis. Tomēr nav nepieciešams neko pārlieku sarežģīt. Izvēlies tikai dažas no sastāvdaļām un – voilā!

Nu, piemēram, iepriekšējā vakarā var pagatavot čia pudiņu. Vai izvārīt olu. Vasaras sezonā ogas brokastīs iet uz urrā (turklāt tās ir stabila garastāvokļa un enerģijas atslēga!). Un neaizmirsti par grieķu jogurtu! Un kas no šī visa sanāk? Vārīta ola un pēc tam "saldajā" vien jāpapildina čia sēklu bļodiņa ar grieķu jogurtu, šķēlītēs sagrieztām zemenēm un jāpievieno ēdamkarote ar zemesriekstu sviestu.

Tāpat veselīgas brokastis var ietvert kūpinātu lasi (arī svaigu lasi!). Tātad – grauzdētu maizīti apsmērē ar avokado, un pa virsu uzliec kūpināta laša šķēli. Turklāt kūpināts lasis parastajām darba dienu brokastīm piešķirs īpašu noskaņu.

Un kur nu bez auzu pārslu biezputras? Skaļi kliegsim: "Mēs mīlam sātīgu auzu pārslu bļodu!" Un kur nu bez riekstiem un sēkliņām? Sveiki, šķiedrvielas un veselīgie tauki! Riekstus un sēklas var pievienot jogurtam, auzu pārslām vai smūtijiem, lai uzlabotu (cukuram draudzīgu) uzturu. Veselīgs ēdiens neiztiks arī bez dārzeņiem. Dārzeņus, piemēram, spinātus, papriku un sēnes, var droši pievienot omletēm vai brokastu sviestmaizēm, lai iegūtu papildu uzturvielas un spēcinātu garšu.

Protams, ka ir dienas, kad pamostamies bez kāres kaut ko ēst. Bet atceries: tu nevari vadīt automašīnu bez degvielas, tāpēc nelūdz arī savam ķermenim rosīties bez degvielas. Tieši tā iemesla dēļ dienās, kad negribas brokastot, izvēlies ko pavisam vieglu: rīsu putru ar mandeļu sviestu un kanēli, cieti vārītu olu, dažas zemenes vai ābolu pusīti ar sieru.

Lūk, neatkarīgi no tā, vai ceri uz lielāku enerģijas bumbu, stabilāku un pozitīvāku garastāvokli vai līdzsvarotiem hormoniem, uzturvielām bagātas brokastis ir vārti uz visām šīm lietām. Bet, godīgi sakot, neviens nepateiks, ka, ēdot brokastis, uzreiz jutīsies lieliski. Tomēr ir uzturvielas, kas laika gaitā ir ļoti svarīgas, noteicošas mūsu garīgajai veselībai.

Brokastu idejas garastāvokļa uzlabošanai



Kad kļuvis skaidrs, cik svarīgas ir brokastis, vai ir vajadzīgas idejas ēdienam, kas uzlabo garastāvokli jau no paša rīta? Ja atbilde ir "jā," "Tasty.lv" tev palīdzēs! No dažādiem smūtijiem līdz brokastu bļodām, sviestmaizēm un salātiem, piepildītiem ar augļiem, dārzeņiem, pilngraudu produktiem un veselīgajiem taukiem. Un atceries – veselīgām brokastīm nav jāvelta pārmērīgi daudz laika. Aiziet, saraksts ar garastāvokli uzlabojošām brokastīm!