Idejas fiksām maltītēm dienām, kad gatavot nav laika un negribas tērēties

Par laika trūkumu liecina pilna izlietne netīru trauku? Varbūt drīzāk fakts, ka netīras ir tikai kafijas tasītes, jo kaut kā cita pagatavošanai vienkārši nav bijis laika. Un, protams, karotes, dakšiņas un veikalā nopirkto salātu trauciņi, kāda jogurta bundžiņa, kas nav izskalota un ielikta šķirojamo atkritumu spainī. Ko darīt? Vai ir ēdieni, ko mājās pagatavot tiešām ātri un vienkārši? Un kā nepārtērēties, ja nav laika gatavot?

"The Kitchn" piedāvā vairākus variantus, kā nepārtērēties, ja esi sapratis, ka veselu nedēļu nebūs laika gatavot. Protams, neēst nav iespējams, bet ēst ārpus mājām ir dārgi. Tiem, kas nolēmuši tomēr pasūtīt maltīti vai dodies paēst kaut kur ārpus mājām, der paturēt prātā dažus ieteikumus, kā iztērēt nedaudz mazāk. Viena no lietām, protams, ir pievērst uzmanību īpašajiem piedāvājumiem – pusdienu piedāvājumi, atlaides noteiktos laikos, atlaides konkrētiem ēdieniem. Iespējams, uzreiz vari iegādāties ēdienu vairākām maltītēm, piemēram, picu gan jau varēsi ēst arī nākamajā dienā. Tāpat atceries, ka bieži papildus maksā par dažādām piedevām un papildinājumiem, bez kā varētu iztikt. Eiro par kečupa vai majonēzes šļuku? To noteikti vari ietaupīt.

Protams, nekad nenāk par skādi pārbaudīt saldētavu. Liela daļa cilvēku tās saturu zina no galvas, bet, iespējams, tur glabājas kāda līdz galam neiztukšota pelmeņu paka vai periodos, kad aizrāvies ar ēst gatavošanu, sagatavotas maltītes, par ko esi aizmirsis.

Ja vēlies tomēr kaut ko pagatavot, bet laika nav, viena iespēja ir kaut kās līdzīgs uzkodu platei. Sagriezti dārzeņi, nedaudz siera un dažas desas šķēlītes blakus vārītiem makaroniem vai rīsiem jau veido cienīgu maltīti. Starp ātri un vienkārši pagatavojamām maltītēm noteikti jāuzskaita dažādu veidu salāti, karstmaizes un vrapi.

Savukārt "My Recepies" iesaka atcerēties par dažādām variācijām, kā maltītēs iekļaut olas. Omletes un kulteņi ir ātri un viegli pagatavojami, dārzeņu sagriešana arī neprasa milzum daudz laika. Turklāt vārītas olas lieliski papildinās arī salātus, kuru pamatā ir dažādu salātlapu maisījums. Būs ne tikai ātra, bet arī barojoša un uzturvielām bagāta maltīte.

Neaizmirsti arī par tādiem salīdzinoši lētiem produktiem, kā saldēti un konservēti labumi. Tie bieži ir lētāki par svaigiem un uzturvielu ziņā (īpaši saldētu dārzeņu, ogu un augļu gadījumā) nebūt neatpaliek no produktiem, kas pašam jāgriež un jāgatavo.

Lūk neliela recepšu izlase ar viegli un ātri pagatavojamām maltītēm!