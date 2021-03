Izdevīgāka un lētāka gatavošana: trīs pieredzes un recepšu kolekcija iedvesmai

Daudzi cilvēki saskaras ar krietnas naudas summas izdošanu, ik dienas veikalā pērkot pārtiku konkrētai maltītei. Taču tieši maltīšu rūpīga plānošana visai nedēļai ļauj tērēt mazāk naudas un izvairīties no liekiem pirkumiem. "Tasty" aprunājās ar trim saimniecēm, kuras dalās savā pieredzē par ekonomisku ēst gatavošanu, kā arī izvēlējās gardu ēdienu receptes, kas neprasa daudz līdzekļu.

Elīna Henilāne, kas šobrīd ar vīru un diviem bērniem dzīvo Īrijā, pārtiku pērk reizi nedēļā. "Ja eju uz veikalu katru dienu, iztērēju daudz vairāk, jo tad acis redzu apkārt produktus, kurus gribas, bet kas mājās nav nepieciešami. Un tuvākais veikals pie mūsu mājas ir dārgs, savukārt izdevīgāki veikali atrodas tālāk. Mēs braucam uz veikaliem, kur ir draudzīgas cenas, un mums ir iepirkumu saraksts ar iepriekš saplānotām maltītēm. Sekojam līdzi akcijas precēm, bet es ļoti pievēršu uzmanību termiņiem, lai produktus varētu uzglabāt nedēļu. Maltītes plānojam tā, lai nākamajā dienā vīrs var ņemt līdzi pusdienu kārbiņu."

Stāstu Elīnai, ka mani plānošanā mulsina tas, ka nevar taču zināt, ko pēc piecām dienām vēlēsies ēst. "Mans vīrs ir diezgan atvērts un par to, kas pagatavots, priecājas. Protams, mēs varam samainīt dienas – ja šodien negribas kartupeļus, tad uztaisu zupu. Tā mēs savā starpā izdomājam, ko kurā dienā vēlamies. Bet, ja vienu dienu mums ir pamatēdiens, tad otrajā ir zupa, vēl citā – sautējums vai plovs. Un no rīta sarunājam, ko gribēsim ēst šodien."

Elīna ēdienreizes plāno kopā ar vīru: "Es prasu vīram, jo viņš ir galvenais ēdājs. Idejas maltītēm rodas internetā, skatos arī "Tasty" receptes, un tad izlemjam, kas ir garšīgākais". Tā kā ģimenē aug bērni, tad Elīna ļoti pielāgojas tam, ko ēstu viņi: "Ir dienas, kad es taisu 2–3 dažādus ēdienus, bet ir tādas, kad gatavoju vienu ēdienu, ko ēd visa ģimene. Mūsu bērniem nevajag neko vairāk kā maltās gaļas ēdienus, tad es taisu maltās gaļas nedēļu ar frikadeļu zupu, maltās gaļas mērcīti, kotletēm, makaroniem ar malto gaļu un pildītus cukīni." Bet našķus gan Elīnas ģimene neplāno, ļaujot bērniem izvēlēties. "Mūsdienās bērni ir tik daudz saēdušies visādus saldumus, ka mūsu bērni ir pat priecīgi par parastu cukurgraudiņu kā kārumu un augļiem." Kad ģimene dzīvoja Latvijā, tad pašiem bija dārziņš, kurā auga kartupeļi, burkāni, citi dārzeņi, tagad tas viss jāpērk veikalā. "Kā budžeta ēdienus mūsu mājās gatavoju kartupeļu pankūkas, šķelto zirņu putru, sautējumus, makaronu ēdienus un zupas."

Arī gardēde Monta Štrodaha, lai ietaupītu, iepērkas vienreiz nedēļā. “Veikalā esot, vienmēr sakārojas tas, kas izlikts akciju plauktā. Līdz ar to liekus produktus nopērku tikai vienreiz nedēļā, nevis katru dienu. Tā izdodas ietaupīt. Turklāt pareizi būtu iet uz veikalu 15 minūtes pirms tā slēgšanas, lai neatliek laika papildu produktu apskatīšanai, bet tikai sava saraksta īstenošanai." Monta stāsta, ka visu nedēļu gatavo no tā, kas ir nopirkts. "Galvenais ir radoša pieeja un izdoma, kā ēdienus dažādot, jo pamatā jau pērku vienu un to pašu – gaļu, pienu, krējumu, olas, obligāti mājās jābūt sieram, arī dārzeņus un augļus. Es skatos internetā nevis vienu recepti, bet vairākas, un tad kombinēju. Es improvizēju! Izlasu vairāku recepšu variantus un izdomāju, kā es gribu redzēt šo ēdienu. Turklāt pievēršu uzmanību tam, lai ēdiens ir veselīgs. Uzskatu, ka lēti var pagatavot arī veselīgi. Dārzeņus nopirkt ir lētāk, nekā ēst visu laiku tikai makaronus."

Savukārt saimniece Rita Baidecka iesaka gatavot zupas, kas ir gan lēti, gan ļoti gardi. Viņa divreiz mēnesī veikalā iegādājas visus pamata produktus un ikdienā nopērk tikai to, kas sakārojas. Tā kā mājās ir pagrabs, tad tas vienmēr piepildīts ar dārzeņiem, tāpat mājās vienmēr ir arī grūbas un putraimi, kā arī garšvielas.