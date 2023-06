Ja grilētājs vakar bija ļoti aizrāvies. Otra iespēja šašlika pārpalikumiem

Sulīgs un mīksts šašliks ir ēdiens, bez kura nevaram iedomāties vasaras maltītes. Bet gan jau ikviens no mums retu reizi ir piedzīvojis šādu situāciju: pēc Jāņu nakts, grila ballītes, vasarīgas dzimšanas dienas svinībām pāri palicis kāds šašlika vai grildesiņas gabals... Ko nu? Vispirms liels nu, nu (aizrādījums) par to, ka bijusi slikta plānošana, jo pastāv taču tāda gaļas matemātika, proti, cik gaļas rēķināt uz vienu ēdāju (par to lasi šeit). Bet nedomā, ka tā ir izšķērdēta pārtika, ir divi varianti – vai nu pārpalikumus uzsilda un atkal ēd to pašu maltīti vai gatavo pavisam ko citu. Vai esi gatavs dot otru iespēju jau saceptajam šašlikam un grildesiņām?

Kādi ir labākie veidi, kā izmantot grila ballītes pārpalikumus?



Ja starp ballītes galda pārpalikumiem ir vistas gaļas šašliks vai grilēta vistas fileja, tad esi trāpījis džekpotu, jo iespējas ir bezgalīgas. Viss, kas jādara, ir jāsagriež gaļa mazākos kubiņos, stienīšos vai "jāizplūkā" ar dakšiņu. Bet arī citus neapēstos gaļas ēdienus (grildesiņas, cūkgaļas šašliku, ribiņas) ar nelielu radošu pieeju un dažām papildu sastāvdaļām var mierīgi iekļaut gardos ēdienos.

Šašlika un desiņu atlikumus nākamajā dienā var izmantot salātu pagatavošanai. Gaļu sagriež nelielos gabaliņos un pievieno zaļumiem. Līdzsvaram pievieno arī dažādus dārzeņus, piemēram, gurķus, tomātus, redīsus, lociņus, dillītes (mūsu pašu dārza labumus) un avokado. Var arī iekļaut dažādas citas tekstūras un garšas, pievienojot riekstus, sēklas vai krēmveida mērces. Piemēram, no grilētas vistas filejas šašlika var pagatavot Cēzara salātus. Tikai atceries uzgrilēt arī maizīti, lai salātiem būtu nepieciešamie grauzdiņi. Recepte šeit – "Vasarīgi Cēzara salāti ar grilētu vistu un grauzdiņiem baudīšanai dārzā".

Pagatavo vrapus vai karstmaizes. Pavisam vienkārši: pārpalikumus ievieto starp divām maizes šķēlēm vai ierullē tortiljas pankūkā. Lai uzlabotu garšu, pievieno majonēzi, sinepes vai kādu citu mērci. Papildu kraukšķīgumam var pievienot salātus vai šķēlēs sagrieztus gurķus. Šis variants ir lieliski piemērots ātrām un vieglām pusdienām vai vakariņām, kas palīdzēs izmantot ēdiena atlikumus, vienlaikus baudot garšīgu maltīti. Ja nepieciešama iedvesma, lūk, "Vrapi ar kraukšķīgo vistas fileju rīvmaizē un ķiploku mērcīti". Kraukšķīgās vistas filejas vietā var arī izmantot vistas filejas šašliku vai grildesiņas, tās kopā ar salātlapām un "Helmann's" ķiploku mērci ar zaļumiem ietin kviešu pilngraudu tortiljā.

Šašlika un grildesiņu atlikumus var izmantot arī, lai pagatavotu sautējumu. Uzkarsē ieeļļotu pannu, pievieno sasmalcinātus šašlika vai grildesiņu gabaliņus kopā ar citiem dārzeņiem, piemēram, kāpostu, burkāniem, papriku, sīpoliem, mazajām pākšupupiņām, sviestpupiņām, puķāpostu... (ja arī dārzeņi palika pāri pēc svinībām, tos visus met iekšā!). Ļauj visam sasautēties, līdz dārzeņi ir mīksti un garšas ir saplūdušas. Pēc tam pievieno skābā krējuma karoti, pāri pārkaisa dillītes, lociņus.

Nu kuram gan negaršo pica? Protams, ka grildesiņas var izmantot kā picas piedevu! Izveido pavisam vienkāršu picas pamatni, pāri pārsmērē mērci, uzber siera kaudzi, pievieno piedevas, piemēram, ananāsu, sīpolus, papriku, šampinjonus, olīvas un sagrieztas neapēstās grildesiņas. Cep cepeškrāsnī, līdz garoza ir kraukšķīga un siers ir izkusis. Par picas pamatni var izmantot arī tortiljas pankūkas. Tā vietā, lai sapirktu kādas īpašas sastāvdaļas, izmanto to, kas palicis pāri no svinībām.

Foto: Shutterstock

Tāpat noderīgs ieteikums ir pagatavot brokastis, izmantojot grilgaļas pārpalikumus omletē. Pirms omletes gatavošanas pievieno sasmalcinātu gaļu sakultām olām. Lai uzlabotu garšu, pievieno vēl citas sastāvdaļas, piemēram, sieru, šampinjonus, spinātus, tomātus (uzliek šķēlītes tikai pašās beigās pa virsu omletei. Pēc tam izsilda un pārkaisa ar sieru un virsū vēl zaļumu "segu"). Pasniedz kopā ar grauzdētu maizīti.

Un, protams, ka neapēsto šašliku un desiņas var integrēt soļankas zupā. Ja vien uzskati, ka īstenu soļanku nevar pagatavot bez sešu veidu gaļas, nierēm un skābētiem gurķiem, tad tālāk vari nelasīt. Bet, ja vēlies lietderīgi izmantot izcepto gaļu, pagatavo šo – "Tomātu sezonas ātro soļanku".

Savukārt, ja uz svētkiem gatavoji hamburgerus ar gaļas kotletēm, kas palika pāri, sasmalcini burgergaļu un pagatavo Našķoties Zanes burgersalātus. Tie ir salāti, kas neizskatās pēc burgera, bet garšo tieši tā, kā burgers! Recepte šeit!