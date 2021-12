Jaunais gads franču stilā – ohlala, cik garšīgi!

Jaunā gada ballīte vienmēr iedvesmo uz kaut ko jaunu. Ja pie Ziemassvētku galda kāds vēl pukstēja par to, ka atkal viss kā vienmēr, tad tagad – uz priekšu! No jautras eklektikas un pilnīga rokenrola, līdz tematiskām ballītēm. Piemēram, kā būtu, ja Jauno gadu šogad sagaidītu franču stilā? Ar tādu ohlala vieglumiņu un gardiem ēdieniem no franču virtuves.

Protams, arī Jaunajā gadā ir savi "obligātie" ēdieni, piemēram, rasols – nu kā bez rasolīša? (Īpaši 1. janvāra brokastis bez tā nav iedomājamas.) Bet, ja ballēsimies franču stilā, te viss ir vienkārši – nosaucam rasolu par Olivjē salātiem (franču šefpavāra Lisjēna Olivjē 19. gadsimta 60. gados radītie salāti kādam Maskavas restorānam esot vismaz rasola brālēns), un lieta darīta!

Francijas virtuve ir brīnišķīga, un ne velti franču gastronomija un kulinārija ir visas Eiropas pavārmākslas pamatā, un tieši ar franču virtuvi pavāri sāk apgūt ēst gatavošanas augsto mākslu.

Mums katram galvā ir savas klišejas par franču ēdieniem. Kruasāni, krepes (nu tās pašas pankūkas, latviski sakot) ar zemenēm, kafija, šampanietis gultā, protams, ar visiem "lamūr" un "bonžūr", ak, austeres, šis Dievu ēdiens, protams, arī mīdijas baltvīnā ar apgrauzdētu bageti, burgundijas vīns, sieri, sieri, sieri, kartupeļu frī, creme brule, oh, un makarūni... Vēl viens punkts par labu franču virtuvei: francūzietes nekļūst resnas (nejautājiet, kā, nekļūst, un viss). Ir pat grāmata ar tādu nosukumu. Vai vēl varētu būt jautājumi par to, kā iesākt Jauno gadu?

Paši francūži Jauno gadu svin ļoti dažādi – viss atkarīgs no reģiona un konkrētās vietas. Dažuviet liek galdā tītaru, tie, kam palaimējies dzīvot pie ūdeņiem, protams, mielojas ar jūras veltēm, citur joprojām grēcīgi ļaujas foie gras (šausmonīgi iegūtā, bet šausmonīgi garšīgā zosu aknu pastēte). Populārs ir pīrāgs vai tā sauktā pupiņu kūka, tāds kā bagātīgs augļu kēkss, "Pupu karalis" – kuram trāpās gabaliņš ar pīrāgā iecepto pupu, ir vakara karalis, kuram iegribām visiem jāpakļaujas.

"Tasty" ēdienu kolekcijā ir daudz ēdienu no Francijas virtuves, kas Jauno gadu ļaus nosvinēt franciskā noskaņā un ar franciskas gardēdības elementiem. Iedvesmojies – un Bonne année! Laimīgu Jauno gadu!