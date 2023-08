Jaunais izbraucienu un pārgājienu ēdiens – lazanja līdzņemšanai. 16 receptes iedvesmai

Lazanja jau gadiem ilgi ir itāļu virtuves šedevru klasika. Tā ir iecienīta it visur: gan smalkos restorānos, gan demokrātiskos bistro, gan lielveikalos gatavā veidā (atliek tikai uzsildīt!). Šovasar lazanja ieguvusi pavisam jaunu lomu, daudzi sociālo tīklu lietotāji tai piešķīruši izcila ceļojumu ēdiena titulu. Lazanja ir baudāma gan uzsildīta, gan pat auksta (lai gan pēdējais variants var nebūt tik patīkams!). Aiziet, vasaru jābauda, kamēr tā ir! Tādēļ dosimies tuvākos vai tālākos ceļojumos, pārgājienos vai izbraucienos, līdzi ņemot lazanju!

Ceļotmīļi atzīst, ka šis nu nekādi neesot nekāds jaunais atklājums, patiesībā lazanja jau ilgāku laiku tiek uzskatīta par labu ceļojuma biedru jeb ēdienu līdzņemšanai. Lai gan sasaldētā lazanja negaršo tik labi kā mājās gatavotā, tā ceļotāju vidū iet uz urrā. Nu kurš gan, piemēram, pārgājienā domā par izcili gardu ēdienu? Pats galvenais – ar ēdiena palīdzību atgūt enerģijas līmeni, lai atkal ar pilnu sparu varētu doties turpmākajā ceļā.

Bet, protams, var jau līdzi paņemt arī pašu gatavoto lazanju: sagriez to mazākās porcijās un saliec transportēšanai ērtākā traukā. Turklāt – slāņainās sastāvdaļas nodrošinās to, ka trauka saturs nemainīgi saglabāsies vienā formā! Atšķirībā no citiem ēdieniem, piemēram, ja ceļojumam pagatavosi Boloņas mērci ar spageti un blakus pieliktiem salātiem, pēc brauciena viss līdzņemšanas saturs būs sajaucies vienā murskulī, un skats uz to neraisīs apetīti.

Ja esi pats pagatavojis ceļojuma lazanju un tā joprojām ir silta, vari to ietīt folijā, lai saglabātu siltumu vēl ilgāku laiku. Un nav arī jāuztraucas par to, ka ceļojuma, brauciena, pārgājiena laikā tā atdzisīs. Lazanju var viegli uzsildīt uz plīts virsmas, cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī. Un, kā zinām, tā labi garšos arī auksta!

Visbeidzot, lazanja var lepoties ar iespaidīgu uzglabāšanas laiku. Cieši iepakotā struktūra neļauj skābeklim sasniegt apakšā esošās sastāvdaļas, kas ātri bojājas, piemēram, malto liellopu gaļu un lazanjas mērci, tādējādi nodrošinot šim ēdienam nedaudz ilgāku lietošanas termiņu. Un, ja nu gadījumā nevari piebeigt savu porciju, uzglabā to ledusskapī vai saldētavā (ja tāds ir kempingā) vai līdzi paņem aukstumsomu. Un nākamajā dienā atkal baudi!

Tieši šo iemeslu dēļ lazanja ir labākā izvēle ceļotājiem, kuri augstu vērtē ēdienu, ko var viegli un ērti uzglabāt un baudīt jebkurā laikā.

Apkopojām no "Tasty.lv" krājumiem visu laiku iecienītākās lazanjas receptes – katrai no tām ir sava garša, dažādas sastāvdaļas un gatavošanas metodes, lai ikviens no mums varētu atrast sev labāko un garšīgāko lazanjas recepti!