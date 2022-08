Kā Ieva uzcepa pirmo ābolmaizi pasaulē jeb 26 idejas saldai grēkošanai

Stāsts par Ievu un Ādamu Paradīzes dārzā ir vienkāršs. Ne jau Ievas sniegtajā ābolā viņš iekodās. Ne jau ābolā. Bet ābolkūkā! Laiks arī mums visiem saldi sagrēkot tepat uz zemes un saldi kost sezonas pirmajās ābolkūkās, ābolmaizēs, ābolu plātsmaizēs un visos citos brīnišķīgajos izstrādājumos.

Grēkošana atmaksājas! Kad Ievu no Paradīzes dārza iedzina virtuvē, viņa izdomāja, ka virtuve tagad būs viņas paradīze, Ādams nopirks viņai cepeškrāsni, un, dieviņ tētīt mīļo, mēs vēl paskatīsimies, kuram te klāsies labāk!

Tā viņa ar to aizkosto ābolu rokā, tikko no Pradīzes dārza izdzīta, nolēma, un tieši tā, iespējams tapa pirmā ābolkūka uz zemes. Ābols, debešķīgi salds, mazliet sievišķīgu dusmu, iespējams, no kādas čūskas uzzināta recepte, nu, un vēl dažas zemes lietiņas: milti, olas, cukurs un vēl šis tas.

Foto: Shutterstock

Lai kas kas zina, kas bija pirmais: ābolkūka vai, teiksim, ābolu pankūkas. Augustā tādas ir pilnīgi obligātas, vai ne? No ābolu zaptei sagrieztajiem āboliem vienmēr jāpaķer laba sauja un jāiemet pankūku mīklā. Pirmās sezonas ābolu pankūkas ēdot, sajūtas ir tiešām paradīziskas. Sēdi ar kādu mīļu cilvēku, uzkaisi kādu drusku cukura vēl karstajām pankūkām, sarullē... Tā jūs sēžat un ēdat, pankūkas turot mazliet taukainos pirkstos, kas mazliet apsviluši no karstuma, un... Mirklis ir debešķīgs, un nekādu paradīzi ne par kādu naudu jums nevajag, jo jums jau viss ir.

Tas, protams, nav viss. Tad jau nāk viss pēc kārtas – sākot ar tradicionālo kefīra mīklas ābolu pīrāgu, ar kuru nokļūdīties nevar nekad. Ātri, vienkārši un ar garantiju – ābolu laika klasika, ko var cept un cept vēl un vēl.

Foto: Shutterstock

Nu skaidrs, kad pirmie ābolu kārumi būs izbaudīti, varēs izmēģināt kādu ābolkūku, kur mazliet vairāk jāparosās un jāsatraucas, vai kārtas būs gana kraukšķīgas, vai viss nesaplīsīs drupačās, bet tas rezultāts... Svaigi cepta ābolkūka ar siltu, kanēlīgu ātrās ābolu zaptes pildījumu starp kraukšķīgām, trauslām mīklas kārtām... Katras sviedru lāses vērts! Vai ābolu pīrāgs – tas, kura pildījumā ābolu gabaliņi medaini sacepas ar kanēli un kūst mutē, un kārtainās mīklas trauslās kārtas ar knapi sadzirdamu kraukšķi sadrūp, kad tajās iedur dakšiņu, atklājot gardo, karsto, smaržīgo ābolu masu iekšpusē... Un karstajam kūkas gabalam virsū tiek uzlikta auksta vaniļas saldējuma bumba. Vai putukrējuma mākonītis. (Ak, tā tas mīļais dieviņš tētiņš atriebjas, visu laiku atgādinot par tiem debešķīgajiem mākonīšiem tajā dārzā, no kura visi esam izdzīti.) Bet viss kopā tas ir kaut kas tik grēcīgi gards, ka štrunts par to zaudēto paradīzi. Saldi sagrēkot jau var tepat uz zemes.

"Tasty" ir par saldu grēkošanu. Par to mums vienmēr ir idejas. Izbaudiet.