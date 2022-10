Kā izglābt vakariņas? Sauc talkā podiņus!

Podiņos gatavotais ēdiens ir īsts glābējs un kulinārais enģelis! Ne tas īpaši jāpieskata un jāmaisa, ne tam skādē receptes pamainīšana un vēl – tas ideāli spēj pielāgoties katra ēdāja gaumei.

Podiņos gatavots ēdiens ir caur un caur komforta ēdiens! To ēdot, aizmirstas raizes, ir silti un omulīgi. Tas ir komforta ēdiens arī no gatavošanas viedokļa. Podiņš aicināt aicina: "Liec manī iekšā visu, ko sirds kāro, par pārējo es tandēmā ar cepeškrāsni parūpēšos!" Nu kā gan atteikt šādam piedāvājumam? Nevar taču! Piedevām vēl podiņi ir lieliski ar to, ka ļauj izvairīties no lielā katla, pannas vai sautējamā trauka mazgāšanas. Katrs nomazgā savu podiņu un gatavs!

Man podiņēdiens vispirms saistās ar bērnībā redzētām multenēm, kur no lielas maizes krāsns ņēma ārā podus ar putru. Saprotama lieta, ka es omei uzplijos, ka mums vajag maizes krāsnī iestumt kādu podu. Ome neparakstījās, noburkšķēja kaut ko no sērijas: "Latvieši tā nedara," un iestūma krāsnī metāla cepamtrauku – pīli. Savukārt manai vīramātei bija vesels plaukts ar glazētiem māla podiņiem, kas visbiežāk tika izmantoti sīpola zupas pēdējam etapam, kad jāapgrauzdē maizes un siera cepurīte virs podiņa. Sautētie dārzeņi podiņā jau bija ierasta lieta. Nevaru nepieminēt arī Liepājas restorānu lepnumu "Liepājas menciņus", kas tiek pasniegti podiņos un garšo pat vidzemnieku vēderam.

Vārdu sakot, ja tev vēl mājās nav podiņu, tad, lūk, ideja dāvaniņai, kā saka mana draudzene Aija, kad pajautāju viņai kādu virtuves gadžetu. Tā viņa tika pie itāļu kafijas kannas, bet tas ir cits stāsts. Šobrīd priekšplānā podiņi!

Kādu podiņu izvēlēties?



Ja krājumos vēl nav šo absolūti burvīgo trauku, tad apsveicu – būs iemesls sameklēt, izmeklēt, pasūtīt dāvanā vai vienkārši pagatavot. Kādam jābūt izcilam podiņam, kurā gatavot glābējvakariņas? Traukam jābūt tik lielam, lai tajā satilpst viena porcija, tāda, lai, izēdot podiņu tukšu, atnāk sāta un laimes sajūta. Podiņam jābūt ar vāciņu! Tas var būt gan glazēts, gan neglazēts. Jāteic, ka pirmais variants vairāk spēj pielāgoties, jo vienā un tajā pašā podiņā pēc izmazgāšanas, var gatavot kā zivis, tā gaļu vai saldu putru. Savukārt neglazētiem podiņiem piemīt tendence aromātus sasūkt sevī, ar šo faktu jārēķinās un podiņš jāizmanto tikai tādām ēdmaņām, kas tur jau vienreiz gatavotas. Protams, ja vien gatavotājam nav vēlme rīsu putrai ar žāvētiem augļiem piešķirt nedaudz zivju aromātu. Neglazētos podiņu pirms gatavošanas ieteicams arī izmērcēt.

Kur meklēt šos brīnumtraukus? Veikalos un tirgos! Ja ir svarīgi, lai podiņš būtu vizuāli atšķirīgs, tad īstā vieta ir dažādi gadatirgi un podnieku stendi. Ar tieši tādiem pašiem panākumiem savu podiņu var atrast arī internetā, kur vietējie podnieki izrāda un pārdod savu preci. Taču, ja patriotisms nav no svara, tad derēs arī cittautu virpotie trauki.

Ko likt iekšā?

Foto: Shutterstock

Podiņš gatavs doties karsēties krāsnī (ideālā temperatūra 170 – 180 grādi), ko likt tam vēderā? Te nu sākas pati jaukākā daļa. Podiņš ir iespēja izdabāt katram ģimenes loceklim. Pieņemsim, ka vakariņās paredzēts rudens dārzāju sautējums ar gaļu. Taču vīrs neēd sīpolus, dēls gaļu, meita akceptē tikai burkānus ar zirnīšiem, nekādus citus dārzeņus, bet opis grib nedaudz speķīša. Ja šis sautējums tiktu gatavots kopīgā sautējamā traukā, tad, visticamāk, nāktos gatavot arī vēl kaut ko citu. Taču podiņu šarms ir tas, ka katrs sev var sakomplektēt sautējamo lietu sarakstu. Galvenais iezīmēt podiņu, lai zinātu, kurš ar sīpolu, kurš bez gaļas. Vai nav lieliski! Vienkārši kolosāli!

Laba ideja par to, ko likt podiņos, ir špikot dažādu tadžinas recepšu sastāvdaļas, jo abos traukos ēdiens sautējas un garšu kombināciju spēle ir līdzīga.

Neilgi pirms gatavības podiņus var braši pārkaisīt ar siera cepurīti. Bez dažādiem sautējumiem podiņus var izmantot arī dažādu saldu un sāļu putru pagatavošanai, atliek tikai izvēlēties – kādu!

Kas var noiet greizi?

Lai arī podiņos gatavotais ēdiens atstāj iespaidu, ka te nekas nevar noiet greizi, tomēr ir dažas sarkanās līnijas, ko svarīgi ievērot!

Neliec podiņu karstā krāsnī! Podiņš un sastāvdaļas nav siltas, un šāda temperatūras maiņa var likt podiņam saplaisāt. Liec podiņu aukstā krāsnī, lai abi uzsilst reizē.

Nepārsautē! Protams, ja vien mērķis nav dārzeņu biezenis, tad podiņu ieteicams izņemt 10 minūtes pirms gatavības. Traukā notiek gatavošanās, līdz tas atdziest.

Uzmanīgi – karsts! Pirms izņem podiņu no krāsns, padomā, kur to novietosi. Ja virsma, kur tiks novietots karstais podiņš, būs vēsa, pastāv risks, ka trauks sasprāgs. Tāpēc laba ideja ir izslēgt cepeškrāsni, atstāt vaļā durvis un ļaut podiņiem lēnām atdzist. Vēl viens variants ir tos likt uz koka dēlīša.

Uzmanīgi ar ūdeni! Ja tiek gatavoti dārzeņi, tad tie atdos savu sulu, tādēļ pārspīlēt ar ūdeni nevajag. Taču gluži bez ūdens vai cita šķidruma likt podiņus krāsnī nevajadzētu. Ja pietrūks mitruma, tad būs – paukš! – netīra cepeškrāsns un podiņš pagalam.

Lai sātīgi un gardi!