Kabaci vajag? Plāceņi un pankūkas ražas laika izbaudīšanai

Klāt tas laiks, kad kabači tiek dāsni piedāvāti, dalīti un dāvināti. Dobēs, vagās un uz komposta kaudzes briedušie slaidie skaistuļi ir gatavi nākamajam līmenim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kabacis ir unikāls ar to, ka perfekti spēj pielāgoties. No kabača sarīvētās masas var pagatavot kā saldus, tā sāļus plāceņus, viss atkarīgs no tā, ko pievieno klāt!

Galvenais nodrošināties ar gana labu un darbspējīgu rīvi, vienalga elektrisku (protams, ies krietni ātrāk!) vai manuālo.

Foto: Shutterstock

Kad kabacis pārvērsts skaidās, tad vēlams nedaudz uzkaisīt sāli, lai kabacis "iesvīst" un labāk atdod sulu. To pēc tam nolej un izspiež lieko šķidrumu. Tā kabaču pannas kārumi tikai iegūs.

Foto: Shutterstock

Pēc kabaču skaidu "izsviedrēšanas" ķeras pie nākamā darba – bagātināšanas. Neiztrūkstošas sastāvdaļas šajā procesā ir olas un milti. Tālāk jau jāskatās pēc ledusskapja satura. Var pierīvēt sieru, var piegriezt desu, bagātināt ar sīpolu vai ķiploku – tas gadījumā, ja vēlas piesiet dūšu.

Plānas un biezas

Foto: Shutterstock

Visbiežāk, dzirdot vārdu kabaču pankūkas, tiek vizualizētas apaļīgas, miesās bagātākas pankūkas, taču plānās kabaču skaidiņas lieliski spēj integrēties arī plāno pankūku mīklā, piešķirot tām papildu niansi un sulīgumu!

Vafeļu iespēja

Foto: Shutterstock

Ja mājās ir vafeļu panna, tad grēks to neizmantot, lai saceptu kaudzi ar kabaču vafelēm! Starp citu, tieši kabaču vafeles ir iemesls, kādēļ vajadzētu šo pannu iekļaut savā virtuves tehnikas arsenālā! Sagatavo mīklu, liec uz pannas, aizspied vāku ! Ne kas jāgroza, ne eļļa sparkšķ acīs!

Nenoniecināsim kabaci! Viņam pa spēkam ir daudz!