Kārdinoši saldās ruletes: 14 receptes mājīgiem tējas vakariem

Tumšie un aukstie ziemas vakari ir gluži kā radīti, lai vairāk laika pavadītu siltā un mājīgā virtuvē, apgūstot jaunus meistarstiķus un palutinot mājiniekus ar kādu saldu kārumu. Šonedēļ iesakām pagatavot kādu no 14 gardajām ruletēm, kuru receptes izvēlējāmies no "Tasty" pavārgrāmatas saldumu stūrīša.

Uzreiz gan jānorāda, ka – cik recepšu, tik biskvīta pagatavošanas un pildījumu variantu. Biskvītu var pagatavot gan klasisku, izmantojot visu labāko, ko sniedz olas, gan šokolādīgu un pat kraukšķīgu – bezē variantā. Šis ir labs laiks, lai pirms Ziemassvētku mielasta rūpēšanas patrenētos gatavot "Ziemassvētku pagali" jeb "Yule log" (franču valodā to dēvē par "bûche de Noël"). Tieši biskvīta rulete ir viens no tradicionālajiem desertiem, ko svētkos ceļ galdā Francijā, Beļģijā un citās valstīs. Galvenais princips – ruletei tiešām jāizskatās pēc koka pagalītes. To var panākt, dekorējot ruleti ar šokolādes glazūru un konditorejas ēdamajiem nieciņiem, piemēram, kādu marcipāna sēnīti, cukura mastikas lapām vai ko citu.

Bet, ja šokolādes ruletei vēl par agru, vari palutināt sevi un citus ar citronu biskvīta ruleti, vienkāršu ievārījuma ruleti vai pamēģināt "slinko" variantu ar biezpiena sieriņiem. Ja tevi līdz šim atturējusi tieši biskvīta rullēšanas daļa, nevairies – tas nav tik sarežģīti, kā varētu likties. Rezultāts noteikti būs tā vērts, kad nogriezīsi paša pagatavotas ruletes šķēlīti un baudīsi to kopā ar tējas vai kafijas tasi.

Lai garšīgi!