Kārtainās mīklas paciņa nīkst saldētavā? 20 ātri sāļie našķi brīvdienām

Prasmīgi pagatavotiem kārtainās mīklas našķiem ir jābūt teju mutē kūstošiem. Tu jau zini, ka, iekožoties, piemēram, spinātu pīrādziņā, vispirms sajutīsi kraukšķīgo, zeltaino garoziņu, kam sekos daudzslāņainas sviesta mīklas kārtiņas un visbeidzot – gardais, sulīgais pildījums. Ir neiespējami atteikties no kā tāda, vai ne? Bet – ko iesākt, ja stundām ilgi noņemties ar darbietilpīgo kārtainās mīklas gatavošanu tev nav ne laika, ne vēlēšanās? Izmanto teju katrā bodē nopērkamo saldēto kārtaino mīklu, jo mēs sarūpējām 15 ātri uztapināmas sāļo našķu receptes, kas noderēs arī kā garda un dūšu piesienoša nedēļas nogales ballīšu uzkoda.

Veikalā vari iegādāties divas mīklas variācijas – rauga un bezrauga kārtaino mīklu.

Daudzu iecienītās smalkmaizītes pārsvarā tiek ceptas no kārtainās rauga mīklas. Cepot izstrādājumus no šādas mīklas, tā pirms cepšanas noteikti jāuzraudzē – sagatavotie našķi 10-15 minūtes jāpatur siltā vietā vai vismaz istabas temperatūrā.

Bezrauga kārtainā mīkla būs piemērotāka ēdieniem, kur mīklai nevajadzētu būt pārāk biezai, piemēram, tartēm un nelielām uzkodām. No bezrauga mīklas gatavotie izstrādājumi ir daudzslāņaināki, vieglāki un gaisīgāki – un tieši tās ir kvalitātes, kuras vairums no mums sagaida no kārtainās mīklas. Jāņem vērā, ka ar bezrauga kārtaino mīklu jāstrādā ļoti ātri, kamēr tā vēl ir auksta, un izstrādājumi jāliek krāsnī uzreiz pēc izveidošanas. Ja mīkla kādu brīdi pastāvēs siltumā, cepoties vairs neveidosies mīklai raksturīgās, trauslās kārtiņas.

Lai garšīgas brīvdienas!