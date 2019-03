Kartupeļu plācenīši – ātri, lēti, garšīgi: 14 receptes mājīgām vakariņām

Ja no piepriekšējās maltītes palikusi pāri kartupeļu biezputra vai vārīti kartupeļi, tad uz vakariņām nebūs ilgi jāgaida. Pieliekot minimumu piepūles, tu jau drīz vien varēsi celt galdā tikko no pannas izceltus kartupeļu plācenīšus ar patīkami kraukšķīgām maliņām. Atliks vien izcelt no ledusskapja skābo krējumu un vakariņas gatavas!