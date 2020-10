Ķirbju skeptiķiem – jaunas garšas un galda dekorēšana ar rudens ogu zeltā

Staigāju pa zemnieku tirgu un joprojām ir tik liels ķirbju piedāvājums! Domāju, vai vispār vēl var radīt kādu interesantu recepti ar šo ierasto rudens ogu. Var! "Tasty" piedāvā kolekciju ar receptēm, kuras pat ķirbju skeptiķiem šķitīs pamēģināšanas vērtas.

Iesakām nogaršot ķirbju krēmu ar svaigo sieru un putukrējumu, marmelādīgās ķirbju sukādes vai ķirbju šokolādes konfektes. Ja nu tomēr nekādi nevaram pierunāt tevi izbaudīt ķirbi, tad vismaz vari to skaisti izmantot svētku galda dekorēšanā.

"Šobrīd topā ir apgleznot ķirbjus, piemēram, zeltā. Vari ar guaša krāsām vai akrila krāsām apzīmēt ķirbi, padarot to rozā vai zilu, kas būs negaidīts aspekts. Vari dekorēt ķirbi ar dekupāžas metodi – izgriez no salvetītēm ziedus un ar PVA līmi piestiprini salvetes pie ķirbja. Vari izveidot vainadziņu ar maziem ķirbīšiem un novietot to kā centrālo objektu uz galda," stāsta "Mēnesnīca" floriste Vēsma Mēnese.

Foto: Shutterstock

Vēsma, veidojot ķirbju dekorācijas, mēdz nogriezt tam cepurīti, iztīrīt no sēklām un ielikt tajā podiņu ar ziedu kompozīciju, tādējādi izmantojot ķirbi kā vāzīti. Vesels ķirbis uz galda radīs rudenīgu noskaņu. "Izmanto dažādu krāsu, lieluma ķirbjus un liec tos atšķirīgos augstumos, piemēram, uz koka klucīšiem. Vai kombinē ar rudens ziediem. Šis ir pats vienkāršākais, bet ļoti skaists svētku galda dekorēšanas veids," stāsta Vēsma.

Foto: Shutterstock

Galda dekorējums, papildināts ar gardiem ķirbju ēdieniem uz tā, mājās radīs rudenīgi skaistu noskaņu. Lai pievilcīgi un mīļi izskatās, un lai ir garšīgi!