Klasiskas, ar rozīnēm un citiem pārsteigumiem – saldas biezpienmaizes 26 receptēs

Drupens biezpiens, saules dzeltenas olas, pienbalti milti, cukurs un vijīgais skābais krējums – pamatlietas, kas jebkurā virtuvē palīdzēs uzburt bezgala garšīgu biezpienmaizi. Ja mājās izskan tādi vārdi kā "gribu kaut ko garšīgu", tad zini, ka šo skaļi izteikto vēlēšanos piepildīsi, ieslēdzot krāsni un ļaujoties biezpienmaizes cepšanas priekiem.

Biezpienmaize, kurā paslēpušās rozīnes, ir tā garša, kas aizved atpakaļ uz bērnību, kad vēl siltu omīte to lika seklā bļodiņā un aplēja ar ogu ķīseli. Paejot tālāk no klasikas, rozīņu vietā var droši izmantot to, kas katram pašam garšo vislabāk – tikpat labi biezpiena masā garšos arī upeņu vai citu ogu sukādes, žāvētas aprikozes vai dzērvenes, kaltēta mango gabaliņi vai, piemēram, pēdējās sasaldētās rudens avenes.

Saldo biezpiena našķi var cept arī plātsmaizes veidā, apakšā izklājot smilšu mīklu, rauga mīklu vai radoši biezpiena masas apakšā izbārstīt, piemēram, kukurūzas brokastu pārslas. Tie, kuri parasti spītīgi no biezpienmaizes ar kūkas dakšiņu izlasa rozīnes, nu var gavilēt – ja biezpienmaizi cepsi pats, tajā var nepievienot pilnīgi neko, ļaujot biezpiena garšai uzmirdzēt saldā soloizrādē. Turklāt vismaz reizi mūžā vajag pamēģināt klasiskajai biezpienmaizei uzlikt "cepurīti", piemēram, no saželētām avenēm vai citām ogām – te lieti noderēs kāda karote kartupeļu cietes, ko pievienot uzkarsētajām ogām kopā ar šļuku ūdens.

Lai biezpienmaize vienmērīga un garša izcila – pāris svarīgi padomi

Vienmērīgai biezpiena plātsmaizes vai sacepuma masai izvēlies mitrāku un mazāk graudainu treknu biezpienu. Ja nu tomēr biezpienā manāmi palieli graudi, vispirms biezpiena masu iztrin caur sietu pāris reizes. Ātrākam rezultātam gatavošanā vari ņemt talkā rokas blenderi un ar asmenīšiem sablendēt biezpienu vienmērīgā masā zibenīgi.

Gaisīgam efektam biezpiena masai tās gatavošanas beigās, pēc tam, kad masā jau pievienotas olas un cukurs, var piebērt pāris tējkarotes (un ne vairāk) kartupeļu cietes. Turklāt vēl viena sastāvdaļa, kas biezpienmaizi padarīs garšīgāku un sulīgāku, ir skābais krējums.

Vaniļas ekstrakts/pasta/graudiņi un citrona sula un miziņa – šīs divas garšas ir absolūta klasika, kas izceļ jebkuru saldo ēdienu, tāpēc nevairies to pievienot biezpiena masai, kad gatavo biezpienmaizi. Turklāt biezpiena sacepumu burvība ir tā, ka vari atļauties improvizēt – citrona vietā izmantot apelsīnu, paslēpt biezpiena masā šokolādes gabaliņus, sasmalcinātus riekstus, magoņu sēkliņas, kanēli, sarīvētus ābolus un daudz ko citu, lai pārsteigtu ar citādākām garšas niansēm.

Klasiskam sacepumam neaizmirsti pievienot kādu paspilgtinājumu – pasniedz biezpienmaizes gabaliņu ar ogām (svaigām vai saldētām), apzied virsiņu ar ievārījumu vai papildini ar kausētas šokolādes un saldā krējuma glazūru. Un, protams, kur nu bez klasikas – kāda ogu ķīseļa vai mērces. Rau, sezonā šobrīd ir dzērvenes, smiltsērkšķi un citas vitamīniem bagātas veltes, ko apēst var arī šādi. Ēdāji būs tikai pateicīgi.

Kuru recepti pamēģināt pirmo? Tas atkarīgs no katra paša kārotā. Sacepuma formā biezpienu papildini ar rīsiem, burkāniem vai ķirbi – pirmajā mirklī šķietami neparastās piedevas būs labs veids, kā pavērt savus saldummīļa apvāršņus. Palūko, cik daudz recepšu variāciju, no kurām izvēlēties, lai jau pēc stundas baudītu sildošu dzērienu kopā ar saldas biezpienmaizes gabaliņu. Lai garšīgi!