Knifiņi izcilai viltotajai Pekinas pīlei un 15 lieliskas idejas vakariņām

Visi pazīstam viltoto zaķi, kurš pēc zaķa nu nemaz neizskatās. Tad jau Pekinas pīli noviltot ir tīrais nieks – lai vai kā, cepetis beigās izskatīsies pēc putna tik un tā!

Pekinas pīle, protams, ir gastronomiskais mēneša putns šajā februārī. Tad nu par godu olimpiādei putna cepetis vakariņās ir tiešām lieliska ideja. No īstās Pekinas pīles pagatavošanas atsakāmies uzreiz – kāpēc, var izlasīt šajā rakstā par ķīniešu ēdieniem. Kaut ko tik sarežģītu mājās paveikt grūti, tāpēc mierīgi varam ķerties pie viltošanas. Un šajā spēlītē atļauts viss – ka tik rezultāts garšīgs!

Galu galā – tai nemaz obligāti nav jābūt pīlei, tā var būt vista vai paipala. Ikkatrs gardi izcepts putna cepetis ar kraukšķīgu, zeltaini brūnganu ādiņu šomēnes droši var tikt pasniegts galdā ar nosaukumu "Tā ir Pekinas pīle, un punkts!". Un nekādu strīdu par izcelsmi un receptūru – olimpiādes laikā nekaro!

Ko būtu vērts zināt, lai pīles cepetis izdotos lielisks?

Pirmkārt, nevajadzētu pirkt putnu, kas smagāks par 2,5 kilogramiem – milzīgas pīles ir arī dzīvojušas priekš pīles milzīgi garu mūžu, tādas cepsies mūžību un gaļa būs pasausa.

Kā jau visi sportisti un cepeši, arī pīles gaļa mīl iesildīšanos – ja tā bijusi ledusskapī, pirms cepšanas tai jāsasilst istabas temperatūrā.

Daudziem visgardākais pīles cepšanas veids liekas "pīle pīlē". Šis čuguna cepamtrauks iegarenā pīles formā ir pilnīgi neaizstājams visdažādāko cepešu un ēdienu pagatavošanai. Ja tāds nav mantots paaudžu paaudzēs, noteikti vērts iegādāties – nebūs lēts prieks, bet būs ļoti labs ieguldījums, ko turklāt varēs novēlēt testamentā nākamajām paaudzēm.

Pirms likšanas pīlē, pīles cepeti vajadzētu kārtīgi ierīvēt ar citronu sulas, olīveļļas un sāls maisījumu. Ja vēl pievienosiet tam zieķim medu, tas būs vēl soli tuvāk īstas Pekinas pīles garšai, kas vienmēr ir saldena, jo pirms cepšanas tiek apsmērēta ar iesala ekstraktam līdzīgu sīrupu.

Ja tomēr nolemts pīli cept uz pannas, tad veiksmes atslēga ir marināde, ko var iejaukt pēc garšas un patikas. Svarīgi pīli marinádē paturēt vēsumā vismaz trīs stundas un tikai tad sākt cept. Jāatceras, ka no pīles iztecēs padaudz tauku, tāpēc pannai jābūt ar paaugstām malām. Vēl svarīgi atcerēties, ka apelsīnu šķēlītes, rozmarīna zariņus un citas garšvielas uz pīles pašā cepšanas sākumā likt nav vērts – tie sadegs, nebūs ne garšas, ne skata.

Pieņemts rēķināt, ka, cepot veselu pīli 180 grādu temperatūrā, uz katru kilogramu vajadzīgas apmēram 45 minūtes – vel 20 minūtes vajadzīgas pīles apbrūnināšanai. Galvenais – necept par ilgu, pīle nekļūs mīkstāka, bet pārcepta kļūs sausa.

Kā tikt pie izcila vistas cepeša?

Cepeškrāsnī cepta vista reizēm ir pasausa. Ko darīt, lai tā būtu sulīga un vienmērīgi izcepusies?

Uz vistu attiecas tas pats nosacījums, kas uz visiem cepešiem – vispirms tai jāsasilst izstabas temperatūrā, tikai pēc tam ar to var darboties.

Šefpavāri iesaka vistu sākumā ierīvēt ar sāls un piparu maisījumu gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Pēc tam var olīveļļā iejaukt vēlamās sausās garšvielas, pievienot nedaudz sojas un arī medu un tad ar to visu apsmērēt vistas cepeti. Labi, ja ir laiks vistu nedaudz atstāt mierā, lai visas garšas savelkas un iedarbojas.

Lai vista būtu sulīga, cepešpannā ielej glāzi ūdens vai ūdens un sausa baltvīna maisījuma. Tam lēnām izgarojot, vista iegūs papildu mitrumu cepšanas laikā Taču ik pēc 15-20 minūtēm vistas cepetis jāaplaista ar pannā esošo šķidrumu, lai vista no visām pusēm tiek mitrināta. Bieži tiek pieteikts cepšanas laikā cepeškrāsni nevirināt – bet šis noteikti nav tas gadījums. Putna cepetis ir jāpieskata, un cepeškrāsni virināt var un vajag!

Vistas cepšanas metodes ir dažādas, ļoti sulīga vista iznāk, ja izmanto ilgās cepšanas metodi zemā temperatūrā. Taču tas laikam nebūs pārāk ekonomiski. Cepot vistu 180 grādu temperatūrā pieņemts, ka 1,5 kg smagu vistu cep pusotru stundu.

Lai izdodas lieliska viltotā Pekinas pīle (atcerieties, šoreiz putna nosaukumam nav nozīmes, galvenais ir rezultāts un gastronomiski olimpisks noskaņojums)! Iedvesmai – dažas lieliskas "Tasty" putnu cepešu receptes.