Knifiņi, lai pīles cepetis svētkos izdotos izcils, un 13 sulīgas receptes

Laiks domāt par Ziemassvētku cepeti. Varbūt šoreiz cept pīli? Kaut kas citādāks! Kraukšķīga ādiņa, sulīga, aromātiska gaļa, kuras garša marinādē kļuvusi vēl izsmalcinātāka... Pīles cepetis ir lieliska izvēle, un, zinot dažus knifiņus, tas izdosies izcils.

Kā un kur izvēlēties

Atklāti sakot, tāda viena un laba padomā, kā un kur izvēlēties labāko pīli cepetim, nav. Restorānu šefpavāriem ir savi, gadiem pārbaudīti piegādātāji. Pirkšana tieši no zemnieku saimniecības ir viens veids, bet cik no mums to paveiks? Tirgus un pat lielveikals arī ir pilnīgi sakarīgs pīles cepeša iegādes veids. Vienīgais jēdzīgais padoms, ko var dot nepieredzējušam pīles cepējam, ir: atcerēties, ka lielāks nav labāks. Ļoti liela pīle, ļoti iespējams, ir ilgi dzīvojusi pīle, cepetis būs pasauss. Visdrošāk izvēlēties 2-2,5kg smagu pīli, kas liecinās, ka tā nav dzīvojusi mūžīgi.

Ar ko pildīt

Pīles cepeša pildījumam – fantāzijas vārti vaļā. Āboli, apelsīni, žāvētas plūmes, cidonijas, selerijas kāti – kura garšas nianse labāk tīk. Populāra izvēle ir apelsīni un gabalos sagriezti selerijas kāti, kas dod sulīgumu un mitrina cepeti no iekšpuses. Cits variants - āboli un cidonijas. Jebkuram pildījumam labu papildu garšu un skatu dos dzērvenes un brūklenes. Sulīgos augļus dažreiz liek pamīšus ar vārītu griķu biezputru.

Galvenais, jāatceras, ka cepeti nevar pārbāzt, turklāt sulas, kas izdalīsies, vēl vairāk palielinās apjomu. Parasti iesaka pildīt pīli 2/3 no iespējamā apjoma.

Pīles cepšana "pīlē"

Ne velti iegarenais cepamtrauks daudzās virtuvēs tiek saukts par pīli – garens čuguna, stikla vai keramikas trauks ar vāku ir ideāls veselas pīles cepšanai.

Pirms likšanas cepamtraukā pīli kārtīgi jāietauko – kārtīgi jāieziež ar olīveļļas, citronu sulas un sāls maisījumu, tam var pievienot arī medu. Zem pašas pīles, zem tās spārniem un tai virsū var salikt apelsīna ripiņas. Vāku virsū – un cepeškrāsnī iekšā!

Pīles cepšana uz pannas

Šim cepšanas veidam atslēgas vārds ir marināde. Protams, arī pildījums ir svarīgs, bet marināde, cepot pannā, padarīs pīles cepeti par īstu vakara naglu – kraukšķīgu no ārpuses, sulīgu, garšas niansēm bagātu iekšpusē.

Populāra ir apelsīnu un medus marināde. Pīli ieberž ar pipariem un sāli un tad bagātīgi svaida ar marinādi, kas pagatavota no 2 apelsīnu sulas, ēdamkarotes sinepju, vienas ēdamkarotes sojas mērces, 3 ēdamkarotēm medus. Pēc apsmērēšanas ar marinādi pīli ietin folijā un tur aukstumā vairākas stundas.

Īsta Ziemassvētku marināde sanāk no šāda maisījuma: viena apelsīna sula, viena citrona sula, šķipsna sāls, ēdamkarote eļļas, šķipsna melno piparu, šķipsna Provansas garšaugu, viena tējkarote žāvētas salvijas.

Cik ilgi cepas pīle

Pieņemts rēķināt, ka, cepot veselu pīli 180 grādu temperatūrā, uz katru kilogramu vajadzīgas apmēram 45 minūtes – vel 20 minūtes vajadzīgas pīles apbrūnināšanai.

Un atkal: mazāk ir vairāk. Pīle ir jāpieskata, ja izcepas ātrāk – ļoti labi. Galvenais – necept par ilgu, pārcepta pīle kļūs sausa.

Tauki, tauciņi

Tauki. No pīles iztecēs daudz tauku. Tos var izmantot vēlāk, piemēram, šķovējot kāpostus, bet vēl labāk – tajos var apcept kartupeļus, burkānus, rožkāpostus un citus maltītei sagatavotos dārzeņus. Gan kartupeļiem, gan dārzeņiem gan jābūt iepriekš jau nedaudz pavārītiem.

Arī pīlei ir glazūra

Pēc cepšanas mazliet atdzisušu pīli pirms pasniegšanas galdā var nosmērēt ar glazūru, kas liks tai izskatīties vēl kārdinošākai un dos arī papildu garšas nianses.

Glazūru pagatavo no viena apelsīnu sulas, divām ēdakarotēm deserta vīna un ēdamkrotes medus.

"Tasty" recepšu klāstā ir vairākas tiešām lieliskas un pārbaudītas receptes un knifi, kā izcept lielisku pīles cepti, sulīgu pīles fileju un apetīlīgi pagatvot pīles krūtiņu. Iedvesmojies, plānojot svētku maltīti!