Ko darīt ar biezumiem, kad ķirbis izgrebts

Ķirbis izgrebts – ko tālāk? Sēkliņas var izņemt un sakaltēt, bet kur likt to ķēpīgo biezumu kaudzi? Biezenī! Biezeni var lieliski izmantot visvisādos veidos. Vēl vairāk: ir ļoti daudz gardumu – pankūku, kūku, kēksu, krēmu – ko bez ķirbju biezeņa nemaz nevar pagatavot! Un bonusā nāk tā lieliskā sajūta, ka nekas nav izmests ārā.

Ķirbju biezeni gatavo, cepot ķirbi cepeškrāsnī vai vārot. Parasti ķirbi biezeni gatavo speciāli, sagriežot to gabaliņos vai, cepeškrāsns gadījumā, cepot arī veselu. Tad, kad gatavs, mīkstumu kā biezputriņu izņem ar karotīti un saliek maisiņos saldēšanai.

Bet šoreiz pieņemsim, ka mums uz galda ir lielisks, izgrebts ķirbis un blakus atlikums: nevienādos gabalos izgrebta, izgriezta, izkasīta ķirbju ķēpa. Ko ar to darīt?

Kā sagatavot ķirbja mīkstumu

Vispirms jāizņem ārā bezgala vērtīgās ķirbja sēkliņas, tā var nedaudz noskalot zem ūdens un tad likt žāvēties. Izžāvētas var apgrauzdēt un un izlobīt vai samalt tāpat – ar visu apvalciņu un pievienot dažādiem ēdieniem.

No ķirbja mīkstuma, izņemot varbūt stingrākās šķiedras vidū, var pagatavot biezeni. Biezenis ir ļoti laba lieta, ko visu cauru ziemu var izmantot biezzupām, biezputrām, mērcēm, pankūkām, kēksiem, kūkām, mafiniem, krēmiem. Brīnišķīgs produkts – pašu rokām gatavots turklāt.

Ķirbja biezeni var pagatavot divos veidos – ķirbjus cepot cepeškrāsnī, kā arī vārot katliņā.

Gatavojam biezeni, cepot ķirbi cepeškrāsnī

Cepot krāsnī, ķirbja mīkstumu vēl saplucina vai sagriež mazākos gabaliņos, ja nepieciešams, un liek cepamtraukā. Visu pārlej ar šļuku olīveļļas un nedaudz ar rokām tajā apviļā. Cepamtraukā ielej nedaudz ūdens – ne tā, lai ķirbis tajā peldētu, bet lai tas sākumā nepiedegtu un būtu mitrs. Cepšanas laikā, ja nepieciešams, var vēl nedaudz pieliet ūdeni.

Cepam ķirbi 180° temperatūrā apmēram stundu – kamēr tas pilnīgi mīksts. Kad ķirbis izcepies, to izņem no krāsns un nedaudz atdzesē. Pēc tam mīkstos ķirbja gabaliņus samīca ar dakšiņu, kartupeļu stampiņu vai sablendē biezenī.

Gatavojam biezeni, vārot katliņā

Ķirbja mīkstumu var arī vārīt. Jāieliek tos katlā un jāpārlej ar ūdenī tā, lai ūdens pārklātu mīkstumu, bet ne vairāk. Mazliet var piebērt sāli, kas nozīmē, ka mazliet mitruma izdalīsies arī no paša ķirbja. Jāpavāra minūtes 20-25, līdz ķirbja masa ir pavisam mīksta. Tad uzmanīgi jānokāš caur smalku sietu un ar atlikumu jārīkojas tāpat kā ar cepto ķirbi.

Kā uzglabāt ķirbju biezeni

Biezeni jāuzglabā ledusskapī. Ja sapildīsi to burciņās un turēsi ledusskapja parastajā produktu nodalījumā, tas nozīmē, ka biezenis jāizlieto apmēram nedēļas laikā. Tāpēc ieteicamākā metode ir atdzesētu biezeni salikt saldējamos maisiņos vai plastmasas trauciņos pa porcijām un glabāt to saldētavā. Tādējādi līdz pat nākamajai ķirbju ražai būs pie rokas ķirbju biezenis, kad vien to savajadzēsies.

Atsaldējot ķirbju biezeni, tas var būt nedaudz ūdeņains. Ja domāts izmantot to pankūku, kūku vai cita garduma cepšanai, no atsaldētās biezeņa masas uzmanīgu var noliet lieko šķidrumu.

Savukārt, ja ķirbja biezenis paredzēts zupai, mērcei vai dārzeņu biezenim, to līdz galam nemaz nav jāatkausē.