Ko darīt ar ķimeņu sieru pēc Jāņiem? Ducis recepšu iedvesmai

Ķimeņu siers ir viens no tradicionālākajiem vasaras saulgriežu simboliem, un lai arī tas visbiežāk galdā tiek celts tieši Jāņos, tas ir iecienīts arī visa gada laikā. Bet ko darīt ar neapēsto Jāņu sieru, lai arī pēc svētkiem tas papildinātu ikdienas maltīti un būtu garda uzkoda karstos vasaras vakaros? Piedāvājam receptes gan no "Tasty.lv" apjomīgās pavārgrāmatas, gan arī no šefpavāra un “Maxima Latvija” garšu vēstneša Raimonda Zommera ieteikumiem.

Raimonds Zommers iesaka – ja pēc vasaras saulgriežiem jādomā, kā, lai izlieto Jāņu sieru – izmanto to kā sastāvdaļu jau iecienītiem ēdieniem. Ja vēlies paspilgtināt savas maltītes garšu, izmanto to lazanjā vai pievieno klāt savos iecienītākajos salātos. Tāpat vari to uzglabāt saldētavā un izmantot uzturā arī pēc svētkiem. Saldētavā sieru var uzglabāt līdz pat trīs mēnešiem un pirms likšanas saldētavā to ir vēlams ietīt plēvē vai folijā.

Fritēts Jāņu siers



Sastāvdaļas:

Jāņu siers

4 ĒK miltu

Rīvmaize

Alus

Sāls

Pagatavošanas gaita:

Pārpalikušo Jāņu sieru sagriež stienīšos – aptuveni 5x2 cm garumā. Veido panējuma mīklu: sajauc 4 ēdamkarotes miltu un šķipsniņu sāls, un lēnām pievieno alu, līdz veidojas biezākas konsistences mīkla līdzīgi kā pankūkām. Sagrieztos siera stienīšus apviļā miltos vai rīvmaizē, pēc tam vēlreiz apviļā sagatavotajā mīklā un liek tos fritierī. Fritē, līdz veidojas zeltaini brūna garoziņa. Pēc vēlmes sagatavotos siera stienīšus var pasniegt ar savu iecienītāko mērci.

Pildīts baklažāns ar Jāņu sieru

Sastāvdaļas:

1 baklažāns

200 g Jāņu siers

2 tomāti

1 bunte svaigu pētersīļu

100 g vārītu turku zirņu

5 ĒK olīveļļas

Sāls un pipari pēc garšas

Pagatavošanas gaita:

Baklažānu pārgriež uz pusēm, apsmērē ar eļļu, sāli un pipariem, un cep cepeškrāsnī 180°C grādos aptuveni 30 minūtes. Kamēr baklažāns cepas, pārējās sastāvdaļas sagriež smalkos kubiņos apmēram 5x5 mm lielumā un rūpīgi samaisa. Izgaršo, ja nepieciešams, pievieno vēl garšvielas, un sagatavoto masu liek uz baklažāna atvērtās puses. Baklažānu vēlreiz liek cepeškrāsnī cepties uz 180°C grādiem aptuveni 15 minūtes.

Jāņu siera zupa ar tortiljas čipsiem

Sastāvdaļas:

500 g Jāņu siera

300 ml saldā krējuma

4 tortiljas

2 olu dzeltenumi

Piens (pēc nepieciešamības)

Kaņepju sēklas

Sāls pēc garšas

Pagatavošanas gaita:

Katlā liek Jāņu sieru, saldo krējumu, sāli un uz lēnas uguns visu karsē līdz veidojas zupas konsistence. Ja konsistence veidojas par biezu, pievieno pienu. Paralēli gatavo tortiljas čipsus. Tortilju apsmērē ar olas dzeltenumu, pievieno kaņepju sēklas un liek cepeškrāsnī cepties 180°C grādos apmēram 5 minūtes un pēc tam atdzesē Pasniedz sagatavoto zupu šķīvī un bauda kopā ar tortiljas čipsiem.

Kārtainās mīklas Jāņu siera standziņas

Foto: Viktorija Kožemjakina

Ja meklē ideju, kā pārsteigt un palutināt sevi un savējos ar neparastām uzkodām, lūk, lieliska ideja – ierastās siera standziņas, kurām šajā reizē izmantots ķimeņu siers! Recepti iesaka šefpavāre Jevgēnija Jansone.

Alus mīklā panēts Jāņu siers

Foto: Viktorija Kožemjakina

Alus ir ne tikai atsvaidzinošs dzēriens, bet to var izmantot arī dažādos ēdienos, piemēram, lai pagatavotu kraukšķīgu panējumu Jāņu siera šķēlēm. Ēdienu stiliste un pavāre Linda Vilmansone-Virbule piedāvā oriģinālu recepti, kas noteikti noderēs, gatavojoties kādai ballītei.

Sātīgie salāti ar ķimeņu sieru, avokado un bekonu

Foto: Publicitātes foto

Ledusskapī pēc svētkiem vēl gozējas saulainais ķimeņu siers? Pavāre un uztura speciāliste Jevgēnija Jansone iesaka interesantu ideju, kā tradicionālo Jāņu sieru izmantot vasarīgu salātu pagatavošanai.

Grilēta siera un jauno kartupeļu salāti

Foto: Publicitātes foto

"Es vasarā iesaku biežāk gatavot veģetāros grila ēdienus. Tie ir pavisam vienkārši, toties versiju – miljons un viena. Grilēt var visu, sākot ar sieriem – halumi, tofu un dažādām vegāniem piemērotām versijām – līdz dārzeņiem. Piedāvāju recepti, kuru pagatavojot noteikti to nenožēlosi un savu ēdienkarti atsvaidzināsi ar ko nebijušu," iesaka Signe Meirāne.

Ķimeņu siera un cukīni plācenīši kaloriju skaitītājiem

Foto: "Edunsporto" publicitātes foto

"Ķimeņu siers, īpaši jau "Rankas" 10% ir lielisks produkts un labs veselīgas ēdienkartes papildinājums, ko var izmantot dažādos veidos – šoreiz, lai pagatavotu figūrai draudzīgus cukīni un siera plācenīšus," recepti kaloriju skaitītājiem piesaka veselīga uztura un dzīvesveida bloga "Ēdunsporto" autore, fitnesa trenere Ineta Rijniece.

Kraukšķīgie siera salmiņi

Foto: Linda Tellgrena, Lindasvirtuve.lv

Kraukšķīgi kārtainās mīklas salmiņi ar sieru un garšvielām. Ideāla uzkoda filmu vakariem un reizēm, kad gaidāmi ciemiņi. Recepti "Tasty.lv" lasītājiem piedāvā Linda Tellgrena, bloga Lindasvirtuve.lv autore.

Gaisīgais olu kultenis ar zaļumiem un ķimeņu sieru

Foto: Publicitātes foto

Šis ēdiens būs ideāla izvēle brokastīm, jo olas un Jāņu siers veido lielisku garšas kombināciju, sniedzot dienas iesākumam nepieciešamo enerģiju. Recepti piedāvā pavāre un uztura speciāliste Jevgēnija Jansone.

Garšaugos marinēts Jāņu siers

Foto: Irita Antoņeviča

Nevienam nav noslēpums, ka nereti pēc svētkiem ledusskapjos rodas dažu ēdienu pārpalikums. Lieldienās mūždien jādomā, ko darīt ar izvārīto olu kalnu, Ziemassvētkos pelēko zirņu bļodas tā arī netiek izēstas un piparkūkas vēl labu laiku mētājas visos stūros. Pēc vasaras saulgriežiem tā mēdz iekrāties ķimeņu siers, ko katrs sevi cienošs latvietis uzskata par obligātu ciemakukuli vasaras vidū.

Ķiploku un siera pīrādziņi slovāku gaumē

Foto: DELFI

Speķa pīrādziņi latvieša vēderam ir pierasta lieta, bet kā būtu ar ķiplokiem, ko iecienījuši slovāki?

