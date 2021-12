Ko darīt ar piparkūkām, kas vairs nelien iekšā? Ir varianti!

Piparkūku sezona sākas agri – jau novembrī. Kāds brīnums, ka, Ziemassvētkos piedzīvojot savu zvaigžņu stundu, jau nākamajās dienās piparkūkas piedzīvo strauju norietu. Tās joprojām ir visur, bet iekšā vairs īsti nelien. Ko darīt ar to piparkūku lērumu?

Atbilde ir skaidra un garda: dot savām piparkūkām otro dzīvi! Citiem vārdiem sakot, iestrādāt piparkūkas (un arī piparkūku mīklu, no kuras vairs negribas cept piparkūkas) citos kārumos – kūkās, kārtojumos un dažādos citos desertos.

Viens no vienkāršākajiem variantiem ir tā saucamā "Eton mess" deserta variants ar piparkūkām. Samaisām Mascarpone siera divas paciņas (vai vienu, atkarīgs no tilpuma), lai masa vijīgāka. Sakuļam paciņu putukrējuma ar cukuru, liekam bļodā pie Mascarpone siera. Pievienojam ar gaļas vai parasto āmuru sadauzītas piparkūkas (ne kā pulveri, tomēr gana sīkos gabaliņos), ja vēlme, arī sadrupinātus bezē cepumus (lai vismaz kaut kas no oriģinālās receptes!) un, galu galā, ja gribas tā pa šiko un vēl tuvā oriģinālajai receptei, arī svaigu zemeņu gabaliņus. To visu uzmanīgi samaisa – ar iecilāšanas metodi, lai nesanāk putra. Supersmalks saldēdiens ar Ziemassvētku garšu!

Liek mazos trauciņos, smalki ēd un uzvedas kā smalkie Ītonas koledžas absolventi. (Šis saldēdiens radies Ītonas koledžas virtuvē un rakstos minēts kopš 1893. gada, kad tika pasniegt pēc skolu kriketa sacensībām, un joprojām ir populārs britu deserts, ko pasniedz arī augstas klases krogos.)

Protams, saldēdienu no piparkūkām un saldā krējuma var pagatavot arī vienkāršāk. Sadauzām piparkūkas gabaliņos, sagriežam ābolus mazos gabaliņos, samaisām. Sakuļam putukrējumu ar cukuru, vaniļas cukuru un mazliet kanēļa, un iecilājam tajā piparkūku un ābolu maisījumu. Vienkārši, ātri, garšīgi!

Arī iecienīto rupjmaizes kārtojumu var papildināt ar samaltām piparkūkām. Malto piparkūku masu var lietot rupjmaizes vietā, bet var arī rupjmaizes masu sajaukt ar samaltajām piparkūkām.

