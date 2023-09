Ko ēdīsim septembrī? 30 kārdinošas receptes katrai dienai

Ir vasaras beigas – tas nozīmē, ka ir ražas laiks! Šajā laikā daba piedāvā apburošu augļu un dārzeņu sortimentu, ko baudīt. Padomā par sulīgiem āboliem un plūmēm, bumbieru un vīnogu graciozo pievilcību, un taču vēl ķirbju un kabaču klātbūtni. Katrs no tiem izgaismo siltos zemes toņus, kas raksturo šo gadalaiku – īsts rudens paletes apliecinājums. Skaistumu papildina gardās garšas, kas šiem sezonās produktiem piemīt. Bet ko tad īsti darīt ar septembra ražu? Izbaudīt to, kamēr var!

Tiek uzskatīts, ka septembris ir viens no gada labākajiem mēnešiem, lai pavadītu laiku virtuvē. Tā kā astronomiskā vasara beigsies tikai 23. septembrī, mums ir pietiekami daudz laika vēl izbaudīt terases sezonu un grilēšanu ar visiem vasaras produktiem priekšgalā. Jā, pēdējais laiks pagatavot auksto zupu! Tajā pašā laikā, ja ir vēlme, ir jāsāk gatavot mājīgos ēdienus (pīrāgus, sacepumus, sildošas zupas), kas piepildīti ar gardām rudens garšām. Kā būtu ar kādu ķirbju ēdienu?

Tiesa, tagad ir arī īstais laiks izmēģināt savus spēkus gardu ievārījumu, čatniju un konservējumu pagatavošanā, lai baudītu sezonas garšas arī ziemas mēnešos.

Bet ko rudenī ēda senākos laikos? Lēciens pagātnē! Grāmatu plauktos atradām kādu lapiņu (avots gan nezināms), kas atspoguļo to, kas caru laikos gozējās rudens sezonas piedāvājumā. Kā zināms, ka runa ir par cara laikiem? To pasaka rubļi un pieminētās ķēkšas, kurām jāpamācās no poļiem. Gluži vai teksts no muižkunga, kurš savu neprasmīgo ķēkšu strostē.

Gastronomija rudens sezonā cara laikos



Citējums no lapiņā rakstītā: "Ja jums nav vaļas atgādināt savai ķēkšai, lai viņa jūs labi baro, tad viņa sniegs nacionālo cūkkarbonādi, vienkāršas kotletes, desiņas, zupas un apnīkstošos kartupeļus. Kaut gan tirgū par ļoti lētām cenām vēl dabūjami spināti, pupas, puķkāposti, lapkāposti, selerija, ļoti garšīgi, ja tos pasniedz kā aukstu salātu, un pat artišoki, kuri nemaz nav dārgi.

Līdz pēdējai oktobra dienai vēl varēja dabūt lēti baravikas, ko ar krējumu var tā sagatavot, ka gardēdis var norīt vai mēli! Bet pie mums ķēkšas baravikas neprot gatavot krējumā, viņām vajadzētu pamācīties pie poļiem.

Visizdevīgākais zivju cienītājiem rudenī bija Daugavas lasis. Lasi nav vajadzīgs cept, bet novārīt un ēst ar majonēzi vai Holandes mērci. Rudens laiks ir arī mežputnu laiks. Piemēram, rubeņi un irbes maksā daudz lētāk nekā kāda cūkgaļa. Rubens pietiek četrām personām, irbe divām, meža pīle – četrām personām. Nav dārgi zaķi. Pat tāds gardums kā stirna maksā 60 rubļi personai. Pie tam jāņem visgardākais mugurgabals."

Neatkarīgi no tā, vai tavs rakaris ir atgriezies skolas solā vai nē, mums visiem ir vajadzīgas vienkāršas vakariņu un pusdienu idejas! Un neatkarīgi no tā, vai vēl neesi gatavs atlaist vasaru vai tieši pretēji – esi sajūsmā ienirt rudenī, šomēnes ir tik daudz lielisku ēdienu gatavošanas iespēju, un "Tasty.lv" ir parūpējies, lai tu tos visus pagatavotu: šīs 30 receptes noteikti iedvesmos šajā mēnesī doties uz virtuves pusi.