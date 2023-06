Ko ņemt ciemakukulī, dodoties uz Jāņu svinībām? Pieredzējušu līgotāju ieteikumi

Kā uz ikvieniem svētkiem, arī Jāņu dienai ir jāsagatavojas, un ne tikai saimniekiem, kuri, uzņemot viesus savā sētā, izravē dobes, nopļauj mauriņu, brūvē alu un sien sieru, un visam pa vidu vēl sagatavo malku jāņugunij, tomēr arī viesiem ir jāparūpējas vismaz par kādu ciemakukulīti, kas iepriecinās gan Jāņamāti un Jāņatēvu, gan daudzos jāņabērnus. "Tasty.lv" ņēma talkā lasītājas un kulinārijas entuziastes, kas dalās ar savām ciemakukuļa idejām, lai neviens no mums pēdējā brīdī nepaliktu ar tukšām rokām! Lustīgus svētkus!

"Tasty" lasītāja Sanita stāsta šādi: "Es dievinu Jāņatēvus un Jāņamātes, kuri pirms viesībām izsūta "Excel" tabulu ar to, kas katram jāved (ak, cik moderni!). Bet vēl lielākā sajūsmā esmu, ja ir atsūtīts konta numurs, uz kuru vien jāaizsūta noteikta naudas summa, un man nav jāuztraucas par to, kas jāņem līdzi. Tas attiecas uz obligāto ciemkukuli! Bet dāvanā parasti vedu "stikla ziedus ar pildījumu", proti, Latvijā ražotus dzērienus vai kādas garšvielas, piemēram, "Pavāru mājai" ir forši dāvanu komplekti. Zemenes un arbūzs arī ir lielisks ciemkukulis. Nekad nav tā, ka paliek pāri. To gan nevarētu teikt par Jāņu sieru. Ja pie svinēšanas piedalās arī bērni, tad līdzi vien jāved arī maršmelovi, jo tie uz ugunskura rullē! Arī lielajiem rullē, starp citu. Vēl labs ciemkukulis ir apsolījums uz vietas kaut ko pagatavot, tad sapērk produktus un gatavo, piemēram, Jāņu sieru, brokastu vafeles..."

Savukārt kulinārijas entuziaste Mārīte, kura savu "Instagram" kontu (IG:gatavo_marite) ir gluži vai izveidojusi par recepšu grāmatu, stāsta: "Es noteikti ciemos parasti braucu ar kūku, jo tās man padodas vislabāk! Visbiežāk tas ir Napoleons. Protams, vispopulārākais, manuprāt, tomēr ir Jāņu siers. Man tā bērnībā bija ļoti daudz, arī ikdienā, tāpēc tikai šogad es pēc tā patiesi esmu sailgojusies un nolēmu pagatavot pati. Kā izaicinājumu sev vēlos pieteikt gaļas tarti un biezpiena tarti. Kā arī – līgošanai piestāv rabarberu rausis!"

Bet ciemiņi pie Mārītes dodas ar ķiploku grauzdiņiem vai speķa pīrādziņiem, kas lieliski iederas pie Jāņu alus.

Mana omīte, uzticamā "Tasty.lv" lasītāja Lita atzīst, ka šie svētki ne tik daudz ir par gatavošanu, cik par kopības sajūtu. Tā kā viņa man ir "modernā" ome, tad plātsmaizes, kūkas un visu pārējo viņa pati negatavo, bet gan iepērk no Talsu mazajiem ražotājiem, viņas uzskatā top līderiem: "Jā, dodoties ciemos, parasti līdzi ņemu arī savas dzimtās pilsētas – Talsu vārdu. Man parasti ir sagatavots liels, pīts grozs, kurā esmu salikusi visvisādas jāņuzāles (ja nu pie mums skaistākas?). Un tad atliek vien sagatavot ciemkukuli – Talsu rituli, ķimeņu sieru, lauku olas, Kaltenes brētliņas, vīrs nopērk arī zuti (Usmas ezerā ķertu), ko visi vīri Jāņos bauda kopā ar alu, "Švēdes" vistas šašliku un žāvēto vistiņu, konditorejas "Māsas" mini kūciņas, savukārt medus kūku pasūtu jau laikus pie manas bijušās kolēģes. Un, protams, līdzi ņemu arī Talsu kefīru, pienu, biezpienu un krējumu!"

Jau iepazīstinājām ar fizikas skolotāju, kura eksperimentē ar ēdieniem, – Ainu Pitrāni (lasi šeit!), viņas Jāņu ciemakukulis arī ir bagātīgs: "Obligāti mājās pagatavoju Jāņu sieru ar ķimenēm, dažreiz arī saldo sieru ar sukādēm. Tāpat arī neiztikt bez biezpiena vai ogu plātsmaizes. Vienmēr iemarinēju gaļu un dārzeņus grilam. Pagatavojam ķiploku grauzdiņus. Savukārt ģimenes draugi atnes pašu brūvēto medalu. Manuprāt, tāda kombinācija kā siers, alus, pīrāgi, plātsmaizes, gaļa, ķiploku grauzdiņi, dārzeņi – ir lietas, bez kurām Jāņi nav iedomājami. Vairāk neko citu nemaz nevajag!"

Lai arī ko tu izvēlēsies ņemt līdzi ciemakukulī, atcerēsimies, ka ēdieniem ir simboliska nozīme un, tos baudot, jāievēro īpaši rituāli, piemēram, alu vispirms nogaršo mājas saimnieks, lai pasargātu ģimeni un māju no nelaimēm, bet Jāņu siers jānogaršo visiem līgotājiem, lai būtu veiksme, veselība un izturība!

Lai tev nebūtu jātērē laiks Jāņu ciemakukuļa ēdienu un dzērienu recepšu meklēšanai un izvēlei, esam to izdarījuši tavā vietā – piedāvājam receptes, kas kalpos kā labs pamats.