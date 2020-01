Ko nogaršot Polijā: 17 receptes netālās zemes virtuves iepazīšanai

Polija dažkārt tiek dēvēta par zupu zemi, un poļus droši var saukt par zupēdājiem, jo poļu ģimenēs zupa tiek ēsta gandrīz katru dienu – svētdienās pavisam noteikti, skaidroja šefpavārs Mārtiņš Sirmais raidījuma "Kulta ēdieni" sērijā, kura veltīta Polijas tradicionālās virtuves izzināšanai. Zupu poļi parasti bauda kā pirmo ēdienu, bet daudzas šajā valstī iecienītas zupas ir tik sātīgas, ka tās droši var celt galdā kā pilnvērtīgu pamatēdienu. Pārskatot "Tasty" krājumus, atradām receptes gan zupām, gan salātiem, zivīm, pelmeņiem un kūkām poļu gaumē

Izlasot šo rakstu, uzzināsi trīs tradicinālas poļu virtuves receptes no raidījuma "Īstās Latvijas saimnieces" dalībnieces Vandas Baulinas krājumiem: kā gatavojama tomātu zupa poļu gaumē jeb pomidorovka, tantes Veronikas ābolu kēkss, un to, kādu arī latviešu iecienītu ēdienu poļi dēvē par bigošu. Savukārt zemāk atradīsi 14 poļu virtuves receptes, kas tevi noteikti iedvesmos jau tuvākajā laikā iekļaut ēdienkartē svaigas vēsmas no netālās kaimiņvalsts.

Lai labi garšo!