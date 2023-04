Kraukšķīgie redīsi sātīgām pusdienām, vieglām vakariņām un citām reizēm

Aukstais pavasaris mazliet, mazliet ir aizkavējis jauno redīsu sezonu un mūsu pašu siltumnīcās audzētie vēl nav tik plaši pieejami, taču tas nenozīmē, ka redīsu šogad aprīlī nav vispār. Ir! Un tos vajag kāri kraukšķināt – kā brokastīs pie lociņu biezpiena, tā pusdienās un vakariņās. Turklāt nevajag aprobežoties vien ar salātiem – tos var iekļaut zupās, izcept krāsnī un priecāties, cik šis dārzenis tomēr dažādi pagatavojams.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas redīsos labs? Pirmkārt, tie ir patīkami sulīgi, mazliet ņipri un kraukšķīgi dārzeņi, kas jebkurā maltītē izcelsies ar patīkamu tekstūru. Otrkārt, tie satur maz kaloriju – aptuveni 16 kalorijas 100 gramos svaiga dārzeņa – līdz ar to nebūtu jāuztraucas, ka redīsus var apēst par daudz. Tajos ir arī noderīgi vitamīni un minerālvielas – kālijs, kalcijs, magnijs, cinks, B6, C un K vitamīni, norāda "Healthline.com". 100 gramos redīsu ir aptuveni 14 procenti no dienā ar uzturu uzņemt nepieciešamā C vitamīna daudzuma, tāpēc šie dārzeņi ir vairāk nekā noderīgs C vitamīna avots. Neaizmirsīsim arī to, ka ik dienas ēdienkartē jāiekļauj produkti, kuru sastāvā ir šķiedrvielas, un te nu arī redīsi būs labs šķiedrvielu avots.

Ja esi iecienījis redīsus, savā dobē, tirgū vai veikalā meklē tos ar visām lapiņām – arī tās ir droši lietojamas uzturā, tāpēc salātos droši tos sakapā kopā ar pazemē augošajiem redīsu bumbuļiem. Lai ilgāk mazo rozā dārzeni saglabātu svaigu, ledusskapī to uzglabā bez lapiņām – vairāk par to uzzināsi padomrakstā zemāk.



Īpaši sīvos eksemplārus iesakām pagatavot ceptus – uz pannas, cepeškrāsnī vai grila. Kāpēc? Termiski apstrādājot, redīss zaudē savu sīvumu un kļūst maigāks. Turklāt kombinācijā ar eļļu, sviestiņu un sāli ir īpaši garšīgs!



Klasiski latviskajā virtuvē redīsus piegriežam pavasara salātiem vai biešu aukstajās zupās, kur redīsi lieliski sadraudzējas ar kefīru. Tomēr "pliki" salāti nebūs vis pilnvērtīgākā maltīte, jo bez dārzeņiem, nepieciešams pievienot olbaltumvielas un ogļhidrātus saturošus produktus. Redīsu salāti tikai iegūs un kļūs par pilnvērtīgāku maltīti, ja klāt liksi kādu sauju novārītas kvinojas, bulgura, kuskusa vai kartupeļu. Olbaltumvielu iedaļu šķīvī aizpildi ar olām vai, piemēram, biezpienu. Un turku zirņi – ak, kā tie redīsiem piestāv!



Aukstās pavasarīgi vasarīgās zupas ar redīsiem ir lieliskas, bet vai kādreiz esi nogaršojis frikadeļu zupu, kurā zaigojas redīss? Arī siltajām zupām redīsi piestāv – ne velti itāļu virtuves pērle, minestrones zupa, dod iespēju arī redīsam. Kraukšķīgo tako ligzdiņu cienītājiem iesakām kādā vieglo vakariņu reizē šo "tex-mex" virtuves izcilo ēdienu papildināt ar redīsiem vēl labākam garšu sprādzienam.

Vai esi gatavs kraukšķināt? Redīsi nav tikai brokastu piedeva biezpienam, tie pilnvērtīgi iederēsies dažādās pusdienu un vakariņu maltītēs, dod tik iespēju – zemāk atradīsi receptes no "Tasty.lv" izmēģināšanai!