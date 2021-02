Krēmīgs citronu risoto, plovs un saldais pudiņš – rīsu ēdieni visai nedēļai

Kad daļa cilvēku ievēro gavēni, atsakoties no gaļas, "Tasty" iedvesmo dzīvot garšīgi un no sava arhīva izvēlējas receptes, kā dažādot un gardi pagatavot sāļos un saldos ēdienus no rīsiem.

Izmēģini klasiskos rīsus eksotiskā ampluā, kur zaļais karijs ēdienu papildinās ar Āzijas aromātu. Ēdiens būs spilgts un niansēts. Vienkārši pagatavojamos rīsu salātus ar avokado, tomātiem un sieru vari pasniegt kā piedevu pamatēdienam, arī kā pilnvērtīgu veģetāro maltīti, jo rīsi, pupiņas un avokado dos ilgstošu sāta sajūtu. Ģeniāli vienkāršs un ātrs veids, kā izmantot no iepriekšējās dienas maltītes pāri palikušos rīsus, ir uztaisīt zeltainus plācenīšus, kas garšos lieliski gan ar jogurta mērcīti, gan kā kraukšķīga piedeva pie dārzeņu krēmzupas. Rīsus vari likt lietā arī desertu gatavošanā un nobaudīt lielisku pudiņu. Lai labi garšo!