Kulinārija kopā ar bērnu: 17 receptes ģimeniskai gatavošanai

Ēdienu gatavošana kopā ar mazajiem rakariem ir lielisks veids, kā bērnus iesaistīt mājsaimniecības pienākumos. Piedalīšanās ēdienu pagatavošanā bērnā radīs atbildības sajūtu, tā viņu sajūsminās un aizraus, kā arī ļaus izveidot ciešāku saikni ar tevi, mazinās stresu un, protams, pacels pašpārliecības līmeni jaunos augstumos, jo būs taču lepnums par labi padarītu darbu, proti, par izdevušos maltīti.

Ja runa ir par bērniem virtuvē, mums tev ir ieteikums: vienmēr saki "jā", kad viņi piedāvā palīdzēt ēdienu gatavošanā vai arī paši ir atraduši kādu recepti un lūdz tev palīdzību. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs aicinām gatavot katru maltīti kopā ar bērniem, bet, kad viņi ir ieinteresēti, iespēja jāizmanto. Protams, ēdienu gatavošana kopā ar bērniem dažkārt nozīmē, ka vakariņas vai pusdienas pasniegsiet 10, 15, pat 20 minūtes vēlāk. Bet tas nekas!

Protams, ir svarīgi sākt ar to, ka ir jāizvēlas vecumam atbilstošas receptes un jānosaka tādi virtuves uzdevumi, kas ir droši bērnam. Piemēram, ļoti mazi bērni var palīdzēt, mazgājot dārzeņus, maisot sastāvdaļas, izspiežot figūriņas ar cepumu formiņām, arī iesmērējot pannu ar sviestu, savukārt jau vecāki bērni var veikt sarežģītākus darbus – nomizot, sasmalcināt, cept, arī svērt produktus virtuves svariņos, ieliet šķidrumus no pudeles krūzē vai katliņā. "Mammu, tu teici 200 gramus, vai ne?" bērns jautā, iegrūzdams mutē dažas šokolādes skaidiņas. Vai nav jauki?

Piemēram, pankūku gatavošana kopā ar četrus gadus vai pat sešus gadus vecu bērnu var būt pat ļoti netīrs, bet reizē ļoti noderīgs pasākums. Gatavojot kopā ar bērniem, tu ne tikai viņiem iemāci daudz jaunu zināšanu par pārtikas produktiem, bet arī iemāci pamata matemātikas zināšanas, prasmi darīt vairākus uzdevumus uzreiz un plānot savu laiku. Turklāt, ja mājās ir izvēlīgs ēdājs, tad darbošanās virtuvē palīdzēs nogaršot aizvien jaunus ēdienus. Tas pat ir pierādīts, ka bērni daudz biežāk izvēlas ēst kaut ko, ko viņi paši ir pagatavojuši vai palīdzējuši pagatavot. Viss, kas nepieciešams, ir nedaudz pacietības no pieaugušo puses, uzraudzība un, protams, pareizais aprīkojums.

Ieteikums no "Tasty.lv": pirmo reizi sākot gatavot kopā ar bērnu, svarīgi ir izvēlēties ļoti vienkāršu recepti. Recepti, kuru nav iespējams sabojāt, bet, ja tomēr tas izdodas, tad galu galā, lai to ir ļoti viegli uzlabot! Pats svarīgākais ir vienkārši paļauties. Iemācīties atteikties no cerībām uz perfektu rezultātu, cerībām, ka nekas netiks izliets, sabojāts, saplēsts... Vienkārši izbaudīt dāvanu būt kopā ar saviem bērniem!

Ļaujot viņiem iesaistīties virtuves darbos, bērni iemācīsies apgūt dažas pamata prasmes, līdz būs tik zinoši un patstāvīgi, ka dos savu ieguldījumu iknedēļas ēdienreižu tapšanā. Iespējams, pat pārsteigs visu ģimeni! Šajās brīvdienās izmēģini kādu no mūsu vienkāršajām receptēm, kura, cerams, gan sanāks, gan garšos lieliski!