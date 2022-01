Labrīt! 45 idejas lieliskām gada pirmās svētdienas omletēm

1. janvāra brokastis, protams, ir kaut kas neatkārtojami lielisks, bet tieši 2. janvāra brokastis ir tās, kuras mūs atgriež pie kārtības un ritma. Šogad tās vienlaikus ir arī svētdienas brokastis. Kolosāli! Vairāk laika gan gatavošanai, gan baudīšanai!

Retais produkts tā atgriež pie ierastās dzīves kā ola brokastīs. Brīvdienās olas var pagatavot īpašāk, sākot no gatavošanas pannā, beidzot ar cepšanu cepeškrāsnī un pat mufinu pannā. Un šodien ir tā jaukā diena, kad var nesteigties un padomāt, ko uzmeistarosi brokastīs. Tā, lai sātīgi, garšīgi un varbūt pat – neparasti.

Varbūt gatavot gaisīgu un maigi pufīgu omleti franču gaumē? Bet varbūt gribas ko sātīgāku, kur ar olu kopā saceptas sēnes, desiņas, kartupeļi, vēl sieriņš pa virsu... Kas zina, varbūt šis ir rīts, kad izmēģināt slaveno šakšuku – tomātos ceptas olas ar dārzeņiem!

No kārtīgām zemnieku brokastīm līdz čaganam olu sacepumam, no sātīgas omletes ar čorizo desiņām līdz gaisīgam olu suflē, no omletes kādu pasniedza bērnudārzā līdz avokado ceptām olām – izvēle ir bagātīga. Un tieši tādas būs arī tavas brokastis. Labu apetīti!