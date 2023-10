Lai māja smaržo pēc rudens! 44 kārdinoši gardumi, ko uzcept oktobrī

Vai arī tev ir sajūta, ka septembris paskrējis vēja spārniem, un esam attapušies teju jau oktobra pusē? Nav ko bēdāt! Ir jāpriecājas, ka vēl varam izbaudīt to, ko piedāvā šis skaistais gadalaiks. Un, bez šaubām, labākā lieta, ko darīt šajā drēgnajā laikā, ir dažādu labumu cepšana: no ķirbju pīrāgiem un karamelizētiem ābolu čipsiem, līdz kraukšķīgiem un samtainiem cepumiem – ir laiks apmierināt ikviena saldo un arī sāļo (kā būtu ar ceptiem dārzeņiem Vidusjūras gaumē?) zobu. Kāpēc cepts ēdiens? Kad māju apņem silta ēdiena smarža, to uzreiz pārņem īsta mājīguma sajūta! Nav nekā labāka par to, kad ābols ar kanēli nonāk cepeškrāsnī un visu māju ievij sildoši salda smarža.

Cepeškrāsnī gatavots ēdiens vienlaicīgi gan taupa, gan tērē. Ietaupa laiku, kad jāstāv pie plīts, bet braši notērē mūsdienu luksusa preces – elektrību, gāzi vai malku. Taču pretī sniedz bezgala gardu komforta ēdienu – siltu, sulīgu un sātīgu.

Ja vēl neesi paspējis, tad tagad ir īstais (un varbūt pat pēdējais?) brīdis sākt domāt par rudens garšām. Jā, lai gan ir skumji atvadīties no vasaras sezonas un varbūt nedaudz pietrūkst pikniku (vēl pagājušā nedēļā tos varējām baudīt!), taču ir jābūt sajūsmā par pārmaiņām – karstām zupas bļodām un ceptiem ķirbju ēdieniem. Turklāt – sastādot rudens ēdienkarti, tu bēdāsies par to, ka tas tik ātri ir galā. Šī ir iespēja sākt visu no jauna, ar galvu ienirstot pavisam jaunā rutīnā un jaunās aktivitātēs.

Jā, rudens ir sinonīms pārpilnībai un pateicībai par ražu, ko gūstam no pavasarī un vasarā sastrādātā. Un mēs esam jo īpaši pateicīgi par to, kādi augļi un dārzeņi ir rudenī. Rudens ēdienam ir neskaitāmas priekšrocības, būtībā ēdienkarte ir labvēlīgāka ķermenim, maciņam, sabiedrībai un apkārtējai pasaulei. Un kurš gan nezina to, ka veselības ziņā pārtika, kas tiek lietota atbilstošajā sezonā, ir uzturvielām bagātāka?!

Tieši tāpēc gatavosim ābolus, burkānus, ķirbjus, ķiplokus, dzērvenes, bietes, bumbierus, kartupeļus, rutkus, selerijas saknes, smiltsērkšķus, plūmes un citas dabas veltes uz vella paraušanu! Un, aicinot ciemos draugus un ģimeni, sagaidīsim viņus jau smaržojošā mājā. Tātad – neatkarīgi no tā, vai meklē vēlās brokastis, idejas ātrām rudens vakariņām vai veselīgām pusdienām, tu esi īstajā vietā. Priecāsimies par rudeni!