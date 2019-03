Lielais gavēnis: recepšu špikeris, kas palīdzēs sagaidīt Lieldienas

Kristīga pasaule katru gadu 40 dienas pirms Lieldienām ievēro septiņas nedēļas garu attīrīšanās un pārdomu periodu jeb Lielo gavēni, šādi gatavojoties nozīmīgajiem svētkiem. Katoļiem Lielais gavēnis sākas Pelnu trešdienā, kas šogad iekrīt 6. martā, savukārt pareizticīgie šogad sāks gavēt vien nākampirmdien – 11. martā. Ja šogad vēlies pievienoties gavētāju pulkam, lai gavēņa laikā tu varētu veltīt vairāk laika labiem darbiem un domām, mēs parūpējāmies par praktisko pusi, atlasot receptes, kas palīdzēs tev sasniegt izvirzītos mērķus.

Kaut gan gavēnis tradicionāli ir pārdomu un sevis sakārtošanas laiks, novērojumi liecina, ka mūsdienās liela daļa cilvēku vairākas nedēļas pirms Lieldienām nolemj izslēgt no ēdienkartes gaļu, pienu, olas, saldumus, alkoholu vai citus produktu ne tik daudz reliģisku apsvērumu dēļ, kā vēloties līdz pirmajām siltajām pavasara dienām atvadīties no pāris liekiem kilogramiem un attīrīt organismu. Un kāpēc gan ne?

Nevajadzētu ieslīgt pārmērībās, gavēņa laikā uzsākot drastisku badošanos, pārtiekot vien no maizes un ūdens. Pietiks, ja izslēgsi no ēdienkartes gaļu, ātrās uzkodas, alkoholu vai ko citu, kā ierobežošana nāks par labu tavai veselībai un pašsajūtai. Lai saglabātu veselīgu ādas, matu un nagu stāvokli, kas pēc nogurdinošā ziemas perioda ir īpaši svarīgi, arī gavēņa laikā vajadzētu vismaz reizi nedēļā iekļaut ēdienkartē zivis – piemēram, piektdienās, kā to dara katoļi.

Šai laikā ir ieteicams atteikties ne vien no atsevišķām pārtikas produktu grupām, bet arī no dažādām atkarību raisošām nodarbēm, piemēram, smēķēšanas, azartspēlēm vai "sēdēšanas" sociālajos tīklos, vairāk laika veltot saviem tuviniekiem.

Noderīgus ieteikumus, kā sagatavot organismu ēšanas ierobežojumiem, kā arī Pleskavas—Pečoru klostera ēdienkarti Lielā gavēņa pirmajām divām nedēļām, atradīsi šajā rakstā, te stāstījām, kā garšīgi pagatavot makaronus bez kripatiņas gaļas, bezgaļas kartupeļu receptes atradīsi šeit, bezgaļas kotletes – te, liesu burkānu sālātu idejas – šajā rakstā, lētu kāpostu salātu variācijas – šeit, bet te uzzināsi vairākus veidus, kā mājās iemarinēt zivis lētākam un garšīgākam rezultātam.

Lai izdodas!